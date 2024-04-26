Похитил и уничтожил имущество ЧАЭС более чем на 1 млрд грн: Сообщено о подозрении чиновнику "Росатома"

Чиновнику "Росатома", который во время оккупации ЧАЭС в 2022 году похитил и уничтожил имущества на более чем 1 млрд грн, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Заместителю генерального директора по безопасности АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" Государственной компании "Росатом" инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Подозреваемый с 24 февраля по 31 марта 2022 года находился на территории Чернобыльской АЭС, во время захвата станции представителями вс рф и подразделениями росгвардии.

Действуя по предварительному сговору с сотрудниками ГК "Росатом", подозреваемый совершил мародерство. Он приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси. Другое имущество, которое не могло быть вывезено, приказал уничтожить. Нанесенный ущерб оценивается в 1,038 млрд гривен", - говорится в сообщении.

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