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Новости Война
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Похитил и уничтожил имущество ЧАЭС более чем на 1 млрд грн: Сообщено о подозрении чиновнику "Росатома"

огп

Чиновнику "Росатома", который во время оккупации ЧАЭС в 2022 году похитил и уничтожил имущества на более чем 1 млрд грн, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Заместителю генерального директора по безопасности АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" Государственной компании "Росатом" инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Подозреваемый с 24 февраля по 31 марта 2022 года находился на территории Чернобыльской АЭС, во время захвата станции представителями вс рф и подразделениями росгвардии.

Действуя по предварительному сговору с сотрудниками ГК "Росатом", подозреваемый совершил мародерство. Он приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси. Другое имущество, которое не могло быть вывезено, приказал уничтожить. Нанесенный ущерб оценивается в 1,038 млрд гривен", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ЧАЭС (566) Росатом (49) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+13
ні фото, ні прізвища, ні фактичної наявності в межах досяжності...до чого ця имітація кипучої діяльності?
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26.04.2024 12:48
+7
А що на це звинувачення скаже МАГАТЕ і Гроссі?
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26.04.2024 12:43
+7
Заблюрили пику чіновніка росатома. Бо толєрастія - ето наше фсьо.
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26.04.2024 12:56
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А що на це звинувачення скаже МАГАТЕ і Гроссі?
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26.04.2024 12:43 Ответить
Виділить два кілограми занепокоєності.
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26.04.2024 13:11 Ответить
ні фото, ні прізвища, ні фактичної наявності в межах досяжності...до чого ця имітація кипучої діяльності?
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26.04.2024 12:48 Ответить
ще й фото замалювали - не українець же....
гниди
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26.04.2024 12:50 Ответить
Заблюрили пику чіновніка росатома. Бо толєрастія - ето наше фсьо.
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26.04.2024 12:56 Ответить
Ще поряд з цією пикою можна сміливо додавати фото *****! Тільки ж партнери серуться, як і з МН-17, там теж ***** не встромили...
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26.04.2024 13:20 Ответить
Чиновнику "Росатому"

На палю чиновника Росатого!
Я сказал: Росатый!
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26.04.2024 13:09 Ответить
А що там по Резнікову? Чи "ето другоє?
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26.04.2024 13:11 Ответить
От же ж падло кацориле, буде знайдено і запиз…чене…
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26.04.2024 13:12 Ответить
от гомнюк..., нажаль, навіть впізнати не можна...
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26.04.2024 13:58 Ответить
когда его будут искать то и фото заблюрят ....
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26.04.2024 14:01 Ответить
мене бентежить, чи дорога до чаес з білорусі була добре заасфальтована...?
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26.04.2024 14:10 Ответить
 
 