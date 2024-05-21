Канада ввела санкції проти двох громадян та шести компаній РФ за постачання зброї з КНДР

Влада Канади додала до санкційних списків двох фізичних та шість юридичних осіб РФ, які причетні до постачання зброї, зокрема, балістичних ракет з Північної Кореї.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Канади, інформує Цензор.НЕТ.

До санкційно списку потрапили двоє фізичних осіб. Це генеральний директор АТ "Державна авіакомпанія "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та генеральний директор судноплавної компанії "Азіа" Володимир Шастін. Також відтепер під санкціями Канади знаходяться шість російських компаній, які причетні до торгівлі зброєю між РФ та КНДР. Це судноплавні компанії "Марин транс шипінг", "М Лізинг", АТ "Совфрахт", "Азія шипінг", "МГ-Флот" та сам "224-й льотний загін".

У зовнішньополітичному відомстві Канади наголосили, що є зафіксовані докази того, що Росія використовувала північнокорейську зброю у повномасштабній війні проти України у 2023 та 2024 роках.

"Напад Росії на Україну не тільки є незаконним, але й закупівля зброї, яку вона використовує, суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї. Ці резолюції прямо забороняють усім державам-членам ООН закуповувати зброю та пов’язані з нею матеріали у Північної Кореї", - йдеться у повідомленні МЗС Канади.

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Там також додали, що оголошені сьогодні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб "покликані підірвати здатність Росії купувати північнокорейську зброю, яка використовується для досягнення військових цілей у жорстокій агресивній війні проти України".

Також Оттава заявила, що ці санкції вводяться у координації з міжнародними партнерами Канади. Як відомо, нещодавно Австралія, США та Британія теж ввели санкції проти Росії через її військову співпрацю з Пхеньяном.

Відносини Росії та Північної Кореї

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.