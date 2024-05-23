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Новини Санкції ЄС
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ЄС може посилити санкції проти Білорусі, щоб обмежити імпорт до РФ елітних авто, - FT

ЄС може посилити санкції проти Білорусі

Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла РФ імпортувати елітні автомобілі та інші західні товари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Так, нові обмеження, які наразі обговорюють у ЄС, спрямовано на "мінімізацію ризику обходу".

Нові санкції заборонять експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. Також ЄС припинить імпорт діамантів з Білорусі.

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Головним напрямком санкцій буде обмеження продажу елітних авто до Білорусі, які згодом їдуть до РФ.

Видання зазначає, що щомісячний потік авто і запчастин до Білорусі з країн ЄС зріс з 50 млн доларів США в січні 2022 року до 268 млн доларів США в січні 2024 року. Тепер це найбільший окремий компонент експорту ЄС-Білорусь, переважно з Німеччини та Польщі.

Читайте: Посли ЄС схвалили новий режим санкцій проти Росії, - журналіст Йозвяк

Автор: 

Білорусь (7926) росія (65035) санкції (11794) Євросоюз (13360)


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а може й не посилити а російську нафту, нарешті, затиснути так, щоб кацапам стало посправжноьму зле, ні?
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23.05.2024 09:14 Відповісти
Пизичний дець...
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23.05.2024 09:18 Відповісти
ЄС не може а має посилити санкції...
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23.05.2024 09:19 Відповісти
Ну теперь заживём.
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23.05.2024 09:39 Відповісти
елітні авто ? московія як це розуміти ?

перемога, газ, лада, чайка, зіл, косміч ось на чому ви повинні їздити, а не лазівки шукати засранці
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23.05.2024 09:44 Відповісти
Ха-ха-ха, получите пид@#$ы, так вам и надо!
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23.05.2024 09:46 Відповісти
А я вам казав, цей день колись настане !
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23.05.2024 10:10 Відповісти
 
 