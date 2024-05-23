ЄС може посилити санкції проти Білорусі, щоб обмежити імпорт до РФ елітних авто, - FT

Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла РФ імпортувати елітні автомобілі та інші західні товари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Так, нові обмеження, які наразі обговорюють у ЄС, спрямовано на "мінімізацію ризику обходу".

Нові санкції заборонять експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. Також ЄС припинить імпорт діамантів з Білорусі.

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Головним напрямком санкцій буде обмеження продажу елітних авто до Білорусі, які згодом їдуть до РФ.

Видання зазначає, що щомісячний потік авто і запчастин до Білорусі з країн ЄС зріс з 50 млн доларів США в січні 2022 року до 268 млн доларів США в січні 2024 року. Тепер це найбільший окремий компонент експорту ЄС-Білорусь, переважно з Німеччини та Польщі.

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