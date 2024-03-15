УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9522 відвідувача онлайн
Новини Фото Допомога Україні
7 970 29

Японія профінансувала закупку 200 скутерів для соцпрацівників в Україні. ФОТО

Уряд Японії профінансував придбання 200 електроскутерів для надання соціальним працівникам в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

скутери від Японії

Соцпрацівники 183 громад України отримають для роботи та підвищення мобільності 200 електроскутерів.

Їх розподілили до областей, де соціальні працівники долають значну відстань до людей, яким надають соцпослуги. Йдеться про Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Київську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.

скутери для соцпрацівників
скутери для соцпрацівників

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія надала Україні $4,6 млрд від початку повномасштабного вторгнення РФ

Закупівля скутерів та їхня доставка до громад стала можлива завдяки Програмі розвитку ООН в Україні та фінансування уряду Японії.

допомога Україні від Японії

Автор: 

соцдопомога (136) Японія (1210) Міністерство соціальної політики (1273)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Я, навіть знаю, чиї дітки будуть на них кататись.
показати весь коментар
15.03.2024 20:59
+11
Перша лєдька буде роздавати, як закуплені нею?
показати весь коментар
15.03.2024 20:57
+7
Не знаєш. Ті, про яких думаєш, приїзджають в молодші класи на електричних мікроферарі. Якщо на такому скутері, то однокласники засміють за бомжатство.
показати весь коментар
15.03.2024 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перша лєдька буде роздавати, як закуплені нею?
показати весь коментар
15.03.2024 20:57 Відповісти
Перша скумбрія
показати весь коментар
15.03.2024 22:04 Відповісти
Кирюха Тимошенко уже присмотрел себе с десяток скутеров ..
показати весь коментар
15.03.2024 23:25 Відповісти
Я, навіть знаю, чиї дітки будуть на них кататись.
показати весь коментар
15.03.2024 20:59 Відповісти
Не знаєш. Ті, про яких думаєш, приїзджають в молодші класи на електричних мікроферарі. Якщо на такому скутері, то однокласники засміють за бомжатство.
показати весь коментар
15.03.2024 21:03 Відповісти
Він має на увазі дітей соцпрацівників
показати весь коментар
16.03.2024 09:09 Відповісти
Мабуть один скутер візьме Тимошенко. Йому ж потрібно на чомусь халявному їздити в міністерство оборони?
показати весь коментар
15.03.2024 21:07 Відповісти
Греція надасть новий пакет військової допомоги Україні.

Україна може отримати:
- 90,000 90-мм снарядів;
- 4 мільйони куль для стрілецької зброї;
- 70 155-мм гаубиць M114А1;
- 2,000 127-мм ракет Zuni;
- 180 70-мм ракет Hydra.
показати весь коментар
15.03.2024 21:01 Відповісти
взавтра буде спростування від какакіса...
показати весь коментар
16.03.2024 07:26 Відповісти
Велика подяка японо-бандерівцям!
показати весь коментар
15.03.2024 21:01 Відповісти
це буде велике диво, якщо хоч один соціальний працівник його отримає. Японці схаменіться, розподіліть самі спитавши у пенсіонерів а так оп якщо не на.бе то не проживе
показати весь коментар
15.03.2024 21:04 Відповісти
ТЦК та СП


показати весь коментар
15.03.2024 23:19 Відповісти
Наші соціальні працівники це такі що на скутерах не їздять. Тільки на тойотах, нісанах, а краще лексуси та Інфініті
показати весь коментар
15.03.2024 21:10 Відповісти
100%
показати весь коментар
16.03.2024 10:24 Відповісти
Бо вони раді служити людям в найкращому вигляді. Бо не дай Боже подумають про них що вони нікчеми та навіть не вміють красти
показати весь коментар
15.03.2024 21:14 Відповісти
Незабаром на OLX: Терміново продаємо нові скутери Dinpeng за цінами нижче ринкових. Гуртовим покупцям знижка.
показати весь коментар
15.03.2024 21:19 Відповісти
А вони мабуть уявляють що в нас соцпрацівники як в них 50 с мінусом кг, то вони помиляються, нам потрібні трьохколісні як для гольфа 110+кг.
показати весь коментар
15.03.2024 21:26 Відповісти
Дякуємо, друзі.
показати весь коментар
15.03.2024 21:30 Відповісти
Самураям низький уклін за допомогу! І не лише за скутери!!!
показати весь коментар
15.03.2024 21:38 Відповісти
А у Кирилки Тимошенка скутер є?
Чи він на роботу в Міноборони пішки ходить?
показати весь коментар
15.03.2024 21:41 Відповісти
Интересно сколько % из оказанной помощи дойдёт до конечного потребителя?
показати весь коментар
15.03.2024 21:53 Відповісти
200 скутерів???!!! Це круто.🤏🤏🤏🤏
показати весь коментар
15.03.2024 22:03 Відповісти
Це доїхати до гаража, де стоїть джип Лексус 570.
показати весь коментар
15.03.2024 22:18 Відповісти
Made in China
показати весь коментар
15.03.2024 23:07 Відповісти
Тимошенко вже обкатує.
Дарма що не порше, але холявне життя дуже вабить.
показати весь коментар
16.03.2024 01:23 Відповісти
Не треба давати їм ці скутери, бо соцпрацівники як їздили на своїх особистих велосипедах так і їздити будут.
показати весь коментар
16.03.2024 05:07 Відповісти
.... кіріл тимошонка вже зрадів, отримає скутер.
показати весь коментар
16.03.2024 10:06 Відповісти
..там на всю його родину,а особливо для мами,вистачить
показати весь коментар
16.03.2024 11:57 Відповісти
А уроки верхової їзди на цих скутерах для сільських листонош будуть?
показати весь коментар
16.03.2024 11:54 Відповісти
 
 