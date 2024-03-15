Японія профінансувала закупку 200 скутерів для соцпрацівників в Україні. ФОТО

Уряд Японії профінансував придбання 200 електроскутерів для надання соціальним працівникам в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Соцпрацівники 183 громад України отримають для роботи та підвищення мобільності 200 електроскутерів.

Їх розподілили до областей, де соціальні працівники долають значну відстань до людей, яким надають соцпослуги. Йдеться про Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Київську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.





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Закупівля скутерів та їхня доставка до громад стала можлива завдяки Програмі розвитку ООН в Україні та фінансування уряду Японії.