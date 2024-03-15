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Япония профинансировала закупку 200 скутеров для соцработников в Украине. ФОТО

Правительство Японии профинансировало приобретение 200 электроскутеров для предоставления социальным работникам в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

скутери від Японії

Соцработники 183 громад Украины получат для работы и повышения мобильности 200 электроскутеров.

Их распределили в области, где социальные работники преодолевают значительное расстояние к людям, которым предоставляют соцуслуги. Речь идет о Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

скутери для соцпрацівників
скутери для соцпрацівників

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Закупка скутеров и их доставка в громады возможна благодаря Программе развития ООН в Украине и финансированию правительства Японии.

допомога Україні від Японії

Автор: 

соцпомощь (247) Япония (1311) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+13
Я, навіть знаю, чиї дітки будуть на них кататись.
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15.03.2024 20:59
+11
Перша лєдька буде роздавати, як закуплені нею?
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15.03.2024 20:57
+7
Не знаєш. Ті, про яких думаєш, приїзджають в молодші класи на електричних мікроферарі. Якщо на такому скутері, то однокласники засміють за бомжатство.
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15.03.2024 21:03
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Перша лєдька буде роздавати, як закуплені нею?
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15.03.2024 20:57 Ответить
Перша скумбрія
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15.03.2024 22:04 Ответить
Кирюха Тимошенко уже присмотрел себе с десяток скутеров ..
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15.03.2024 23:25 Ответить
Я, навіть знаю, чиї дітки будуть на них кататись.
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15.03.2024 20:59 Ответить
Не знаєш. Ті, про яких думаєш, приїзджають в молодші класи на електричних мікроферарі. Якщо на такому скутері, то однокласники засміють за бомжатство.
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15.03.2024 21:03 Ответить
Він має на увазі дітей соцпрацівників
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16.03.2024 09:09 Ответить
Мабуть один скутер візьме Тимошенко. Йому ж потрібно на чомусь халявному їздити в міністерство оборони?
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15.03.2024 21:07 Ответить
Греція надасть новий пакет військової допомоги Україні.

Україна може отримати:
- 90,000 90-мм снарядів;
- 4 мільйони куль для стрілецької зброї;
- 70 155-мм гаубиць M114А1;
- 2,000 127-мм ракет Zuni;
- 180 70-мм ракет Hydra.
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15.03.2024 21:01 Ответить
взавтра буде спростування від какакіса...
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16.03.2024 07:26 Ответить
Велика подяка японо-бандерівцям!
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15.03.2024 21:01 Ответить
це буде велике диво, якщо хоч один соціальний працівник його отримає. Японці схаменіться, розподіліть самі спитавши у пенсіонерів а так оп якщо не на.бе то не проживе
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15.03.2024 21:04 Ответить
ТЦК та СП


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15.03.2024 23:19 Ответить
Наші соціальні працівники це такі що на скутерах не їздять. Тільки на тойотах, нісанах, а краще лексуси та Інфініті
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15.03.2024 21:10 Ответить
100%
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16.03.2024 10:24 Ответить
Бо вони раді служити людям в найкращому вигляді. Бо не дай Боже подумають про них що вони нікчеми та навіть не вміють красти
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15.03.2024 21:14 Ответить
Незабаром на OLX: Терміново продаємо нові скутери Dinpeng за цінами нижче ринкових. Гуртовим покупцям знижка.
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15.03.2024 21:19 Ответить
А вони мабуть уявляють що в нас соцпрацівники як в них 50 с мінусом кг, то вони помиляються, нам потрібні трьохколісні як для гольфа 110+кг.
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15.03.2024 21:26 Ответить
Дякуємо, друзі.
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15.03.2024 21:30 Ответить
Самураям низький уклін за допомогу! І не лише за скутери!!!
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15.03.2024 21:38 Ответить
А у Кирилки Тимошенка скутер є?
Чи він на роботу в Міноборони пішки ходить?
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15.03.2024 21:41 Ответить
Интересно сколько % из оказанной помощи дойдёт до конечного потребителя?
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15.03.2024 21:53 Ответить
200 скутерів???!!! Це круто.🤏🤏🤏🤏
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15.03.2024 22:03 Ответить
Це доїхати до гаража, де стоїть джип Лексус 570.
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15.03.2024 22:18 Ответить
Made in China
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15.03.2024 23:07 Ответить
Тимошенко вже обкатує.
Дарма що не порше, але холявне життя дуже вабить.
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16.03.2024 01:23 Ответить
Не треба давати їм ці скутери, бо соцпрацівники як їздили на своїх особистих велосипедах так і їздити будут.
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16.03.2024 05:07 Ответить
.... кіріл тимошонка вже зрадів, отримає скутер.
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16.03.2024 10:06 Ответить
..там на всю його родину,а особливо для мами,вистачить
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16.03.2024 11:57 Ответить
А уроки верхової їзди на цих скутерах для сільських листонош будуть?
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16.03.2024 11:54 Ответить
 
 