Япония профинансировала закупку 200 скутеров для соцработников в Украине. ФОТО

Правительство Японии профинансировало приобретение 200 электроскутеров для предоставления социальным работникам в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Соцработники 183 громад Украины получат для работы и повышения мобильности 200 электроскутеров.

Их распределили в области, где социальные работники преодолевают значительное расстояние к людям, которым предоставляют соцуслуги. Речь идет о Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.





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Закупка скутеров и их доставка в громады возможна благодаря Программе развития ООН в Украине и финансированию правительства Японии.