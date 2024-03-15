Япония профинансировала закупку 200 скутеров для соцработников в Украине. ФОТО
Правительство Японии профинансировало приобретение 200 электроскутеров для предоставления социальным работникам в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Соцработники 183 громад Украины получат для работы и повышения мобильности 200 электроскутеров.
Их распределили в области, где социальные работники преодолевают значительное расстояние к людям, которым предоставляют соцуслуги. Речь идет о Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.
Закупка скутеров и их доставка в громады возможна благодаря Программе развития ООН в Украине и финансированию правительства Японии.
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Україна може отримати:
- 90,000 90-мм снарядів;
- 4 мільйони куль для стрілецької зброї;
- 70 155-мм гаубиць M114А1;
- 2,000 127-мм ракет Zuni;
- 180 70-мм ракет Hydra.
Чи він на роботу в Міноборони пішки ходить?
Дарма що не порше, але холявне життя дуже вабить.