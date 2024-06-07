Байден на встрече с Зеленским извинился за задержку с принятием помощи для Украины: "Мы не собираемся вас оставлять"

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским извинился за задержку в поставках военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования. Мы имели проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять и в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, задерживавших его, но мы сделали это", - отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что США будут поддерживать Украину и далее.

"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться так, что это просто удивительно, просто замечательно - и мы не собираемся вас оставлять", - добавил он.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

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