РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости
7 390 70
Байден (2759) Зеленский (19011) помощь (7419) США (24808) извинение (69)

Байден на встрече с Зеленским извинился за задержку с принятием помощи для Украины: "Мы не собираемся вас оставлять"

Байден перепросив за затримку із допомогою від США

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским извинился за задержку в поставках военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования. Мы имели проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять и в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, задерживавших его, но мы сделали это", - отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что США будут поддерживать Украину и далее.

"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться так, что это просто удивительно, просто замечательно - и мы не собираемся вас оставлять", - добавил он.

Читайте также: Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн, - CNN

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

Читайте: США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину, - журналист Ярыш
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
а Зеленське хоча б перед Байденом не вибачилося за п'ять кримінальних справ проти нього собисто та його родини?
вибачень за порноакторку, Голодомор, Томос, "розмінування Чонгарів", шашлики, розвал армії-оборонки, звільнення Залужного, арешт Червінського, європейські електротарифи при африкпнських зряплатах.... українці вже й не очикують від закомплексованого нарциса-хама...
показать весь комментарий
07.06.2024 15:41
+13
Можливо Кривонос не дав йому втекти через Жуляни (?)
показать весь комментарий
07.06.2024 15:42
+9
"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - додав він. Джерело:
Переконаний, Вова сприйняв сказане особисто для себе, в першу чергу!
Бо ж не втік!
показать весь комментарий
07.06.2024 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибачився за те, у чому не винен. Лох. Нехай навчиться не вибачатися за провину, найменше за провину.
показать весь комментарий
07.06.2024 15:32 Ответить
та є там і його вина. можна ж було якось тоді перебалакати із своїми депутатами, що якщо ті дебіли поставлять на голосування постанову про зняття спікера Маккартні, то щоб демократи взагалі не голосували за його відставку. тоді і не було би тих концертів із тою спікіріадою і допомогу України могли би проголосувати ще в жовтні, наприклад, а не затягувати аж на кінець квітня.
показать весь комментарий
07.06.2024 15:44 Ответить
Так були там такі перебалакування, і неодноразові. Дебіли не ставили. Вам теж хочеться всю вину на Байдена перекласти? Як сонцесяйному.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:14 Ответить
Так по факту Маккарті зняли депутати
а той закон котрий прийняли, потрапив до Палати представників де лідер Джонсон, всередині лютого 2024

Ок
Пакет прийняли, як хотіла адміністрація
Джонсон додав деякі пункти
- розробити план підтримки-перемоги України (термін 45 днів)
- надати ракети атакамс (почали надавати навіть раніше)
- конфіскувати активи росії (почали обговорювати)

чи буде розробелн план, чи буде як з лендлізом?

з цим PDA 225млн, загалом буде 1.85млрд після прийняття допомоги.
Відомо, що "не комфортно" було давати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
Зараз "комфортно", тоді чому знову повільно?
показать весь комментарий
07.06.2024 17:07 Ответить
ти дебіл? той закон і був у палаті. тільки його не ставив на голосування Маккартні. коли вибрали Джонсона, він теж не хотів його ставити на голосування. і тільки тоді його взяли у роботу в Сенаті. і тільки після того, як його прийняли в Сенаті аж в лютому наступного року, його передали в Палату Джонсону. чому його прийняли у Сенаті тільки у лютому? я тобі вже писав. до тебе не доходить я бачу.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:51 Ответить
Якщо був ще якийсь закон, тоді потрібен його номер
Номер є?

якщо про H.R.815, та не читати газети, а https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/summary/49 дивитись картку закона в Конгресі , то
Introduced in House (02/02/2023) - Палата представників, Маккарті
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палата представників, Маккарті, передан до Сенату
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат, передан до Палати Джонсон
House agreed to Senate amendment (04/20/2024) - робота
Senate agreed to House amendment (04/23/2024) - робота
Public Law No: 118-50 (04/24/2024) - підписано президентом

Блокувати можна, якщо закон поступив, та не ставити його на голосування
Виходить нічого не поступило

Наприклад, поправка 1224 про подовження лендлізу
вийшла з Палати представників, потрапила в Сенат, після Сената зникла з закона - демократи не поставили на голосування
показать весь комментарий
07.06.2024 18:21 Ответить
чого це не читати газети. люди читають газети. газети брехні писати не будуть. інакше за брехню їх будуть наказувати, доведеться спростування потім писати.
показать весь комментарий
07.06.2024 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0 Як раз скандал з медіа , що все куплено та брешуть
показать весь комментарий
07.06.2024 19:54 Ответить
та не все куплено. особливо на Заході. порядні і авторитетні ЗМІ дуже цінують свою репутацію, а тому свідомо друкувати якусь ху йню точно не будуть.
показать весь комментарий
07.06.2024 19:59 Ответить
О боже! Чи ви у вакуумній кульці живете? " газети брехні писати не будуть" "та не все куплено. особливо на Заході. порядні і авторитетні ЗМІ дуже цінують свою репутацію, а тому свідомо друкувати якусь ху йню точно не будуть." Про ЦЕ вам точно не розкажуть. Насолоджуйтесь https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0
показать весь комментарий
08.06.2024 01:23 Ответить
)))) це хто такий? Блумберг? Фокс? Вашингтон Пост? хто такий Любарський? те ж саме, що і Ілларіонов. гімно гебняве... потрібно бути лохом і повним дебілом, щоб не вірити Фоксу, не вірити американському правосуддю, а вірити тому Любарському... Фокс програв суд, де його журнашлюх Такер із Фокс ту саму байку плів, що тут плете той Любраський. і за цю дичину канал Фокс заплатив 763 лями компенсації і вигнав Карлсона з каналу. того Карлсона, який поїхав брати інтерв'ю у ху йла. виходить, Карлсон каже правду, канал Фокс бреше, американський суд куплений, як у ху йла і видає куплені рішення і Любарський тут рубає матку-правду. ))
показать весь комментарий
08.06.2024 02:27 Ответить
То ви на екрані окрім Любарського нікого іншого не помітили , тих хто англійською розмовляв? Вам ***рали мозок по саме тімячко. Мої співчуття
показать весь комментарий
08.06.2024 04:08 Ответить
достатньо було глянути на того Любарського. такий самий персонаж як і Такер Карлсон. Такер теж агнлійською балакає. )
показать весь комментарий
08.06.2024 10:00 Ответить
І Байден англійскою, але яке ж ГЕ!
показать весь комментарий
08.06.2024 20:40 Ответить
а ти не ге?
показать весь комментарий
08.06.2024 20:53 Ответить
Пане, не тикайте. Ви не зі мною свиней пасли
показать весь комментарий
08.06.2024 21:40 Ответить
що значить не ставили? от якраз дебіли і наїхали тоді на Маккартні, щоб той поставив таке питання на голосування, бо ставити питання на голосування виключно у його компетенції. а він, надіючись на те, що за його відставку не знайдеться достатньої кількості голосів, взяв та й поставив питання про своє зняття з посади. ну а демократи взяли й проголосували за його усунення. а вже весною, коли та дура Тейлор Грін знову сказала, що поставить питання про зняття вже Джонсона, то демократи сказали, що не будуть голосувати за його відставку. на тому і заспокоїлось. тобто демократи завжди голосують проти республіканців, так поевлося. проте таким голосуванням вони в минулому році підіграли тим упоротим і, можна сказати, стали співучасниками тої тяганини з затриманням виділення допомоги Україні на більше як на півроку. хоча з іншої сторони теж нема гарантії, що Маккартні поставив би тоді той закон з виділенням допомоги Україні на голосування. він міг поставити його ще у вересні до початку бюджетного року. він навіть бюджет Пентагону не хотів ставити на голосування. не хотів ставити на голосування і федеральний бюджет на наступний рік. а поставив тільки тимчасовий його варіант на кілька тижнів, щоб не було шатдауну.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:46 Ответить
"гишпанський сором" Президента Байдена
показать весь комментарий
07.06.2024 16:03 Ответить
А от заборона стріляти по руснявим військовимлітакам, якщо вони стоять на летовищі - це вже реальний його сором!
показать весь комментарий
07.06.2024 18:07 Ответить
Хто забороняв випускати серійно "вільху", що має ті самі параметри що і "химери". Але цитую очільника мо України 2020: у нас їх на складі 98 штук і нам вони не потрібні. Це те що вже готово і в серійному виробництві. Мовчу про "вільху м". І ніяких заборон чи дозволів не потрібно. Хто забороняв активізувати програму "лендліз" на 40 млрд і КУПИТИ все що необхідно? А так хотілося задарма - ну то за дарма от вам і вагон політичних ризиків, умов, невизначеностей. Потрібно бути кінченим совком, щоб клянчити і ще сподіватись на свої умови. Діяльність 5/6 ефективних менеджерів вартує країні ріки крові десятків тисяч героїв і вони реально ВМИРАЮТЬ
показать весь комментарий
08.06.2024 01:52 Ответить
Згадала бабка, як молодухою була!

Як "Хто заборонив?" - ті ж таки 73% малоросів, які "Змучились від війни", і вибрали собі теж малороса президентом.

А тепер треба виходити з того, що маємо.
показать весь комментарий
08.06.2024 06:09 Ответить
Не обов'язково бути "кінченим совком", достатньо бути кінченим торчком і україноненависником, щоб творити те, що творив і творить блазень. І в тому, що Захід затримував поставки зброї, дуже велику роль зіграла поведінка нахабної замозакоханої істоти, яка за трагічним збігом обставин займає місце президента. І поки те чмо грається у наполеончика, гинуть масово кращі українці.
показать весь комментарий
08.06.2024 07:14 Ответить
Не збираємось вас залишати - АЛЕ затягування це біженці і біженці поки від України не лишиться 15-18 млн. Чому не дати було все в 2022?
показать весь комментарий
07.06.2024 15:34 Ответить
Состоянием на 31 декабря 2019 года население Швеции составляло 10 млн. человек

Швеція - країна з одним із найвищих рівнів життя у світі та ВПК, який виробляє все !!!! від гвинтівки до БМП, кораблів та бойвих літаків

може хай слабодухий баласт топиться у Тисі ?
показать весь комментарий
07.06.2024 15:59 Ответить
Більшість теперішніх багатих країн якшо порівнювати їх з людьми то є колишні вбивці і злодії ( але роpумні бо зрозуміли шо тре завязувати ).
показать весь комментарий
07.06.2024 16:34 Ответить
Сам топися.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:39 Ответить
У швеції не має при владі і серед населення - родини СКУМБРІЯ ПО 9... Якби в швеції при владі був рід Скумбрій то вона також би стала найбілнішою і найкорумпованішою країною з найгіршим рівнем життя у європі і світі
показать весь комментарий
07.06.2024 17:32 Ответить
Тому що нікому не треба Україна така, як була.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:37 Ответить
"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - додав він. Джерело:
Переконаний, Вова сприйняв сказане особисто для себе, в першу чергу!
Бо ж не втік!
показать весь комментарий
07.06.2024 15:39 Ответить
Можливо Кривонос не дав йому втекти через Жуляни (?)
показать весь комментарий
07.06.2024 15:42 Ответить
та напевно щось або хтось перешкодив!
показать весь комментарий
07.06.2024 15:46 Ответить
Розпил бюджету після 24.02.2022-го на тлі міжнародної фін допомоги збільшився на порядок.
показать весь комментарий
07.06.2024 15:40 Ответить
Ну так сам жеш зе!філія оф дєрьмак-презідент у грудні сказав джонсону, що до квітня протримаємося, допомогу джонсон проголосував до квітня. Отже може просто зе!репрезентатіф оф дєрьмак просто мав менше *******? Нє? Не варіант?
показать весь комментарий
07.06.2024 15:41 Ответить
а Зеленське хоча б перед Байденом не вибачилося за п'ять кримінальних справ проти нього собисто та його родини?
вибачень за порноакторку, Голодомор, Томос, "розмінування Чонгарів", шашлики, розвал армії-оборонки, звільнення Залужного, арешт Червінського, європейські електротарифи при африкпнських зряплатах.... українці вже й не очикують від закомплексованого нарциса-хама...
показать весь комментарий
07.06.2024 15:41 Ответить
якщо це по буризмі, то в нас закрили та зняли генпрокурора на вимогу тодішнього віце-президента США, інакше не отримали би 1млрд кредиту

в США все навпаки - поки не відкрили
є допит зама директора ФБР, на питання чи відкриють вони 17 записів по буризмі,
в котрих можливо є підозра на хабарі президента США
то відповідь "там чутлива інформація, ми хвилюємось за інформатора"
показать весь комментарий
07.06.2024 17:13 Ответить
Із новин https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0
показать весь комментарий
08.06.2024 01:25 Ответить
Мені не потрібні вибачення Зеленого виродка. Хай здохне в страшних муках разом з усіма своїми родичами до 10-го коліна.
показать весь комментарий
08.06.2024 04:17 Ответить
Спочатку вилупки. І якнайшвидше.
показать весь комментарий
08.06.2024 07:16 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2024 07:34 Ответить
Тижні? Він має на увазі 7 місяців?
показать весь комментарий
07.06.2024 15:55 Ответить
28 Тижніv...
показать весь комментарий
07.06.2024 16:42 Ответить
фух , добре хоч руки не поліз цілувати " місії обраному"..
показать весь комментарий
07.06.2024 16:20 Ответить
от, *****, чесно! мене розпирає, ****!
не перед українцями, не перед всією україною?
а перед оцією кінченою зе!нікчемою?
показать весь комментарий
07.06.2024 16:23 Ответить
Він сказав вас не залишимо, а не тебе фофа зілєнскій
показать весь комментарий
08.06.2024 07:37 Ответить
президенте байден, не треба було перепрошувати за річ, яка сталася не з вашої провини. тим більше не треба було вибачатися перед зеленою істотою, яка дасі не вибачилася за травневі шашлики!!
показать весь комментарий
07.06.2024 16:38 Ответить
Таки не з його вини? Значить, поганий президент, раз бардак розвіів.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:42 Ответить
маю надію, що добродій, кажучи про бардак, має на увазі непотріб на прізвище зел-кий?
показать весь комментарий
07.06.2024 19:56 Ответить
Для Вас особисто - таки так. Для думаючих - таки не зовсім.
показать весь комментарий
08.06.2024 00:32 Ответить
А серед фанів блазня є думаючі? Оце поворот!
показать весь комментарий
08.06.2024 07:17 Ответить
Вам видніше. Із середини зекодла, так сказати.
показать весь комментарий
08.06.2024 07:38 Ответить
Звісно, видніше. Бо щодня маю "задоволення" стикатися ще й вимушено спілкуватися з фанатами торчка квартального, і їх стільки, що відчуваєш себе в облозі, навкруги одні дебіли. Як зустрінеш когось, хто несхвально або негативно відгукується про гниду обдовбану, так якось дивно і приємно, що серед череди тупої хоч іноді зустрічаються адекватні люди. Але їх усе менше й менше, хто виїхав ще до початку вторгнення, хто на фронті, хто у землі під прапором жовто-блакитним. А основна маса - "а шо, Порошенко?" Так що можна впевнено говорити, що я знаходжусь у середині зекодла, тому й знаю про них багато, в тому числі й їх розумові здібності.
показать весь комментарий
08.06.2024 12:45 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2024 12:58 Ответить
Навряд
показать весь комментарий
08.06.2024 01:26 Ответить
Дело лишь в одном, останется Зеля у власти после снижения призывного возраста или уйдёт а человек который его сменит на посту, будет разводить руками и скажет, всё сделал зелёный паразит а я не причём.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:47 Ответить
"Ми не збираємося вас залишати" пригрозив Байден.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:56 Ответить
Вам не отвертеться, никуда не денетесь от нас.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:00 Ответить
А чи вибачився недолугий перед Байденом за наклепи чи відмому від боротьби з корупцією у власному оточенні?
показать весь комментарий
07.06.2024 17:08 Ответить
А життя наших воїнів оті вибачення повернуть?!
показать весь комментарий
07.06.2024 18:33 Ответить
Ваша затримка нам коштувала приблизно 50% потужностей е/енергії.
показать весь комментарий
07.06.2024 18:34 Ответить
І невідомо, чим це закінчиться, якщо зимою ляже енергетика і економіка, то країні труба. Вибачення так, дуже нам допоможуть!
показать весь комментарий
07.06.2024 19:49 Ответить
якщо б тільки це....
показать весь комментарий
08.06.2024 01:05 Ответить
Дядько Джо , розумію, молодість пройшла , маразм віковий прийшов . На жаль коменти на цензорі не читаєш. Так от , не треба вибачитися перед цим ******* кінченим. Вибачайся перед українським народом, незважаючи на те , що 73 відсотка (від 43) довбойбів і підарів маханули за це уйобище , тварюки. А так , дякую за вибачення. Дуже будем вдячні Америки за будь-яку допомогу
показать весь комментарий
07.06.2024 18:48 Ответить
У клоуна полудурка "верх признания" Ты что, какой то там Байден передо мной извинился. Теперь он почувствовал себя настоящим богом. Чем он круче воззнесся, тем больнее падать на землю. А на земле его по любому ожидает допра за его дела. По любому в самом лучшем случае. Вовчик, не все в настоящей политике так просто и однозначно. Черчиля прочти, многому научишся. Хотя оно тебе не нужно, тебе же нет равных в политике.Равных по идиотизму.
показать весь комментарий
07.06.2024 19:59 Ответить
галімий треп.
Скільки людей загинуло, скільки нової території втрачено, про розвалені ТЕС взагалі мовчу.. Ну і знайшов час приїхати на якусь висадку в тухлій нормандії, а на саміт миру - немає часу...
показать весь комментарий
08.06.2024 01:08 Ответить
 
 