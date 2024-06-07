Байден на встрече с Зеленским извинился за задержку с принятием помощи для Украины: "Мы не собираемся вас оставлять"
Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским извинился за задержку в поставках военной помощи для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования. Мы имели проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять и в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, задерживавших его, но мы сделали это", - отметил американский лидер.
Байден подчеркнул, что США будут поддерживать Украину и далее.
"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться так, что это просто удивительно, просто замечательно - и мы не собираемся вас оставлять", - добавил он.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.
Пожалуйста, подождите...
а той закон котрий прийняли, потрапив до Палати представників де лідер Джонсон, всередині лютого 2024
Ок
Пакет прийняли, як хотіла адміністрація
Джонсон додав деякі пункти
- розробити план підтримки-перемоги України (термін 45 днів)
- надати ракети атакамс (почали надавати навіть раніше)
- конфіскувати активи росії (почали обговорювати)
чи буде розробелн план, чи буде як з лендлізом?
з цим PDA 225млн, загалом буде 1.85млрд після прийняття допомоги.
Відомо, що "не комфортно" було давати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
Зараз "комфортно", тоді чому знову повільно?
Номер є?
якщо про H.R.815, та не читати газети, а https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/summary/49 дивитись картку закона в Конгресі , то
Introduced in House (02/02/2023) - Палата представників, Маккарті
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палата представників, Маккарті, передан до Сенату
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат, передан до Палати Джонсон
House agreed to Senate amendment (04/20/2024) - робота
Senate agreed to House amendment (04/23/2024) - робота
Public Law No: 118-50 (04/24/2024) - підписано президентом
Блокувати можна, якщо закон поступив, та не ставити його на голосування
Виходить нічого не поступило
Наприклад, поправка 1224 про подовження лендлізу
вийшла з Палати представників, потрапила в Сенат, після Сената зникла з закона - демократи не поставили на голосування
Як "Хто заборонив?" - ті ж таки 73% малоросів, які "Змучились від війни", і вибрали собі теж малороса президентом.
А тепер треба виходити з того, що маємо.
Швеція - країна з одним із найвищих рівнів життя у світі та ВПК, який виробляє все !!!! від гвинтівки до БМП, кораблів та бойвих літаків
може хай слабодухий баласт топиться у Тисі ?
Переконаний, Вова сприйняв сказане особисто для себе, в першу чергу!
Бо ж не втік!
вибачень за порноакторку, Голодомор, Томос, "розмінування Чонгарів", шашлики, розвал армії-оборонки, звільнення Залужного, арешт Червінського, європейські електротарифи при африкпнських зряплатах.... українці вже й не очикують від закомплексованого нарциса-хама...
в США все навпаки - поки не відкрили
є допит зама директора ФБР, на питання чи відкриють вони 17 записів по буризмі,
в котрих можливо є підозра на хабарі президента США
то відповідь "там чутлива інформація, ми хвилюємось за інформатора"
не перед українцями, не перед всією україною?
а перед оцією кінченою зе!нікчемою?
Скільки людей загинуло, скільки нової території втрачено, про розвалені ТЕС взагалі мовчу.. Ну і знайшов час приїхати на якусь висадку в тухлій нормандії, а на саміт миру - немає часу...