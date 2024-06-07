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Зеленський: "Легітимність "товаріща" Путіна визнає виключно "товаріщ" Путін"

Президент Володимир Зеленський

В Україні владу обирає народ, а легітимність Путіна визнає лише Путін, який сам себе й обирає.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у Парижі під час спільної з Президентом Франції пресконференції, пояснюючи різницю між легітимністю глави Української держави та очільника Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Легітимність "товаріща" Путіна визнає виключно "товаріщ" Путін, і обирає Путіна Путін. Російський народ – це декорація, актор у них один", – сказав Зеленський.

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Натомість, наголосив він, легітимність Президента Зеленського "визнає виключно народ України". "Обирає – виключно народ України. І я дякую за підтримку. Народ у нас вільний. Ми за це, чесно кажучи, і воюємо", - сказав глава держави.

Раніше, російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського нібито "закінчилась". Згодом Путін заявив, що "за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер Ради". 

Нагадаємо, що після так званих "виборів" Путіна в Росії Міністерство закордонних справ України заявило, що не бачать підстав, щоб вважати його демократично обраним і легітимним президентом РФ. Водночас Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

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Топ коментарі
+33
А "товаріща" Єрмака хто обирає?Яка в нього,і його 5-ти найефективніших мародерів,легітимність?
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08.06.2024 00:18
+30
легітимність Президента Зеленського "визнає виключно народ України". "Обирає - виключно народ України. І я дякую за підтримку. Народ у нас вільний.

Уж кто бы говорил на счет "легитимности"...
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08.06.2024 00:05
+30
у нас теж є самодержець, бо обирали на 5р. так через рік доведеться заборонити слово "легітимний" щоб не задавали дурних питань)
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08.06.2024 00:05
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Ні зе-усі кацапи то колективне )(уйло.
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08.06.2024 00:01 Відповісти
легітимність Президента Зеленського "визнає виключно народ України". "Обирає - виключно народ України. І я дякую за підтримку. Народ у нас вільний.

Уж кто бы говорил на счет "легитимности"...
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08.06.2024 00:05 Відповісти
Пауза,ха ха(3 рази)
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08.06.2024 12:12 Відповісти
а шо ты придурь имеешь против? разве его не такие дебилы как ты выбрали 73%ми?))) легитимность у него 100%
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08.06.2024 16:39 Відповісти
Da, ''Народ у нас вільний.'', i gotov uzhe kotorij raz prosratj njezavisimostj svojeij Strani i peregriztsja mezhdu soboju , Uzhe kotorij raz v istorii Ukraini, zhalkoje zreljishcje. Nu sgriznjitje Zeljenskovo - i VSJA Zapadnaja pomoshcj prekratjitsja, porichjem MOMENTALJNO. Hptja po raznim predlogam, i raznimi putjami.
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08.06.2024 21:16 Відповісти
у нас теж є самодержець, бо обирали на 5р. так через рік доведеться заборонити слово "легітимний" щоб не задавали дурних питань)
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08.06.2024 00:05 Відповісти
А "товаріща" Єрмака хто обирає?Яка в нього,і його 5-ти найефективніших мародерів,легітимність?
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08.06.2024 00:18 Відповісти
Та не зовсім так. Бубочка знов щось не те ляпнув.
Один Китай чого коштує...
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08.06.2024 00:21 Відповісти
Про свою зеДіяльність і зеЛегітимність раджу почитати в коментарях Цензор.нет.
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08.06.2024 00:23 Відповісти
Эта фсьо парахаботи...
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08.06.2024 00:32 Відповісти
Не зважаючи на те що нагадує склизьку медузу з щетиною, Зєлєнскій на жаль легітимний.
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08.06.2024 00:33 Відповісти
це хто сказав? КС мовчить
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08.06.2024 06:24 Відповісти
КСУ сказав за це ще у 2014 році.

https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5213-tryvalist-perebuvannya-na-posadi

Тому дЕрьмак з шоблой до КСУ не звертаються, по відповідь вже є.
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08.06.2024 07:07 Відповісти
Та ви шо?!?!?!
А ось ще у 2014 році КСУ дав пояснення з цього приводу і згідно нього якось неудобно виходить як у вас так і у Валодьі.

https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5213-tryvalist-perebuvannya-na-posadi
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08.06.2024 07:06 Відповісти
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08.06.2024 00:35 Відповісти
Стесняюсь спросить, а на повторный срок , где анализы сдают? Типо, "Евролаб" с Пальчевским в сторонке нервно курит, чи не-э?
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08.06.2024 00:43 Відповісти
Наш легітимний таки почав хейтити ГІТЛЕРА II Не пратнерів й ворогів Хйла а самого , не боячись його аскарбіть ...
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08.06.2024 00:44 Відповісти
А легітимність зеленого шапіто, визнає лише шапіто... весело живем!
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08.06.2024 00:56 Відповісти
Наріт чи нарот же не проти,тому на 100% легітимний!!!
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08.06.2024 01:06 Відповісти
+ +
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08.06.2024 01:07 Відповісти
Просрочений
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08.06.2024 01:13 Відповісти
Щось нічого хорошого не навіює ця прострочена легітимність.

Щось на зразок якщо не путінської легітимності, то лукашенківської.

Оптимізму не додає оце все нашестя кварталівської кодли
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08.06.2024 01:25 Відповісти
Уже б сьогодні повинен був бути Залужний президентом , але на жаль маємо те що маємо
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08.06.2024 01:55 Відповісти
Це називається поміняти шилої на мило. Що зе, що за, що по з одного кагалу та ходять до одного рабіна.
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08.06.2024 08:41 Відповісти
У Володи, оговорочка по Фрейду.
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08.06.2024 02:19 Відповісти
Воно невиліковно хворе...
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08.06.2024 03:04 Відповісти
Той, хто пересидів строк, і не пішов у відставку, той не "нелегітимний". Він просто - самозванець та узурпатор влади.
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08.06.2024 03:06 Відповісти
Зеленський більше згадує Лукашенко. Того колгоспника теж назвали клоуном.
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08.06.2024 16:56 Відповісти
Речь, даже, не о сроках, а индентичность правления страной в России и Украине-автократия.
Не уверен, с автократичным режимом правления, можно быть членом ЕС.
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08.06.2024 05:22 Відповісти
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08.06.2024 06:17 Відповісти
Оно то дійсно так, без заперечено, но Валодьі перед тім як відкривати рота на цю тему, треба хочь раз у житті взяти до рук Констітуцію України та уважно прочести, нехай не всю, на це у нього тями не вистачить, а всього одну статю, а саме ст.103 та пояснення Констутаційного Суду України з цього приводу від 2014 року https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5213-tryvalist-perebuvannya-na-posadi.
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08.06.2024 07:04 Відповісти
Чия би корова мичала, а писака цитати писала
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08.06.2024 08:21 Відповісти
А до цього вірили?
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08.06.2024 13:02 Відповісти
для мене зеленський помер в новорічну ніч у 18 році.
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08.06.2024 17:49 Відповісти
так нікто не вірить йому, ні на Заході, ні в США, ні в Україні!
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08.06.2024 16:17 Відповісти
Ой у Гаазі має путлєру бути не сумно... 👽
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08.06.2024 10:39 Відповісти
Ой ,ой ой ....🤡 як ми себе любимо ... ( до самозабвенія )
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08.06.2024 11:30 Відповісти
Так як ти свою .... Чмоня тупа
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08.06.2024 13:27 Відповісти
Все, ти вже пройдешній!
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08.06.2024 16:18 Відповісти
 
 