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Зеленский (19042) путин (30484) легитимность (45)

Зеленский: "Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин"

Президент Володимир Зеленський

В Украине власть избирает народ, а легитимность Путина признает только Путин, который сам себя и избирает.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Париже во время совместной с президентом Франции пресс-конференции, объясняя разницу между легитимностью главы Украинского государства и главы России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин, и выбирает Путина Путин. Российский народ - это декорация, актер у них один", - сказал Зеленский.

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Зато, подчеркнул он, легитимность президента Зеленского "признает исключительно народ Украины". "Выбирает - исключительно народ Украины. И я благодарю за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, честно говоря, и воюем", - сказал глава государства.

Ранее, российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского якобы "закончилась". Впоследствии Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

Напомним, что после так называемых "выборов" Путина в России Министерство иностранных дел Украины заявило, что не видит оснований, чтобы считать его демократически избранным и легитимным президентом РФ. В то же время Европарламент принял резолюцию, в которой осуждает то, как проходили "перевыборы" Путина и призвал не считать их легитимными.
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Топ комментарии
+33
А "товаріща" Єрмака хто обирає?Яка в нього,і його 5-ти найефективніших мародерів,легітимність?
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08.06.2024 00:18
+30
легітимність Президента Зеленського "визнає виключно народ України". "Обирає - виключно народ України. І я дякую за підтримку. Народ у нас вільний.

Уж кто бы говорил на счет "легитимности"...
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08.06.2024 00:05
+30
у нас теж є самодержець, бо обирали на 5р. так через рік доведеться заборонити слово "легітимний" щоб не задавали дурних питань)
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08.06.2024 00:05
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Ні зе-усі кацапи то колективне )(уйло.
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08.06.2024 00:01 Ответить
легітимність Президента Зеленського "визнає виключно народ України". "Обирає - виключно народ України. І я дякую за підтримку. Народ у нас вільний.

Уж кто бы говорил на счет "легитимности"...
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08.06.2024 00:05 Ответить
Пауза,ха ха(3 рази)
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08.06.2024 12:12 Ответить
а шо ты придурь имеешь против? разве его не такие дебилы как ты выбрали 73%ми?))) легитимность у него 100%
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08.06.2024 16:39 Ответить
Da, ''Народ у нас вільний.'', i gotov uzhe kotorij raz prosratj njezavisimostj svojeij Strani i peregriztsja mezhdu soboju , Uzhe kotorij raz v istorii Ukraini, zhalkoje zreljishcje. Nu sgriznjitje Zeljenskovo - i VSJA Zapadnaja pomoshcj prekratjitsja, porichjem MOMENTALJNO. Hptja po raznim predlogam, i raznimi putjami.
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08.06.2024 21:16 Ответить
у нас теж є самодержець, бо обирали на 5р. так через рік доведеться заборонити слово "легітимний" щоб не задавали дурних питань)
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08.06.2024 00:05 Ответить
А "товаріща" Єрмака хто обирає?Яка в нього,і його 5-ти найефективніших мародерів,легітимність?
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08.06.2024 00:18 Ответить
Та не зовсім так. Бубочка знов щось не те ляпнув.
Один Китай чого коштує...
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08.06.2024 00:21 Ответить
Про свою зеДіяльність і зеЛегітимність раджу почитати в коментарях Цензор.нет.
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08.06.2024 00:23 Ответить
Эта фсьо парахаботи...
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08.06.2024 00:32 Ответить
Не зважаючи на те що нагадує склизьку медузу з щетиною, Зєлєнскій на жаль легітимний.
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08.06.2024 00:33 Ответить
це хто сказав? КС мовчить
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08.06.2024 06:24 Ответить
КСУ сказав за це ще у 2014 році.

https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5213-tryvalist-perebuvannya-na-posadi

Тому дЕрьмак з шоблой до КСУ не звертаються, по відповідь вже є.
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08.06.2024 07:07 Ответить
Та ви шо?!?!?!
А ось ще у 2014 році КСУ дав пояснення з цього приводу і згідно нього якось неудобно виходить як у вас так і у Валодьі.

https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5213-tryvalist-perebuvannya-na-posadi
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08.06.2024 07:06 Ответить
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08.06.2024 00:35 Ответить
Стесняюсь спросить, а на повторный срок , где анализы сдают? Типо, "Евролаб" с Пальчевским в сторонке нервно курит, чи не-э?
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08.06.2024 00:43 Ответить
Наш легітимний таки почав хейтити ГІТЛЕРА II Не пратнерів й ворогів Хйла а самого , не боячись його аскарбіть ...
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08.06.2024 00:44 Ответить
А легітимність зеленого шапіто, визнає лише шапіто... весело живем!
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08.06.2024 00:56 Ответить
Наріт чи нарот же не проти,тому на 100% легітимний!!!
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08.06.2024 01:06 Ответить
+ +
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08.06.2024 01:07 Ответить
Просрочений
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08.06.2024 01:13 Ответить
Щось нічого хорошого не навіює ця прострочена легітимність.

Щось на зразок якщо не путінської легітимності, то лукашенківської.

Оптимізму не додає оце все нашестя кварталівської кодли
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08.06.2024 01:25 Ответить
Уже б сьогодні повинен був бути Залужний президентом , але на жаль маємо те що маємо
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08.06.2024 01:55 Ответить
Це називається поміняти шилої на мило. Що зе, що за, що по з одного кагалу та ходять до одного рабіна.
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08.06.2024 08:41 Ответить
У Володи, оговорочка по Фрейду.
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08.06.2024 02:19 Ответить
Воно невиліковно хворе...
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08.06.2024 03:04 Ответить
Той, хто пересидів строк, і не пішов у відставку, той не "нелегітимний". Він просто - самозванець та узурпатор влади.
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08.06.2024 03:06 Ответить
Зеленський більше згадує Лукашенко. Того колгоспника теж назвали клоуном.
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08.06.2024 16:56 Ответить
Речь, даже, не о сроках, а индентичность правления страной в России и Украине-автократия.
Не уверен, с автократичным режимом правления, можно быть членом ЕС.
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08.06.2024 05:22 Ответить
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08.06.2024 06:17 Ответить
Оно то дійсно так, без заперечено, но Валодьі перед тім як відкривати рота на цю тему, треба хочь раз у житті взяти до рук Констітуцію України та уважно прочести, нехай не всю, на це у нього тями не вистачить, а всього одну статю, а саме ст.103 та пояснення Констутаційного Суду України з цього приводу від 2014 року https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/5213-tryvalist-perebuvannya-na-posadi.
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08.06.2024 07:04 Ответить
Чия би корова мичала, а писака цитати писала
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08.06.2024 08:21 Ответить
А до цього вірили?
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08.06.2024 13:02 Ответить
для мене зеленський помер в новорічну ніч у 18 році.
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08.06.2024 17:49 Ответить
так нікто не вірить йому, ні на Заході, ні в США, ні в Україні!
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08.06.2024 16:17 Ответить
Ой у Гаазі має путлєру бути не сумно... 👽
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08.06.2024 10:39 Ответить
Ой ,ой ой ....🤡 як ми себе любимо ... ( до самозабвенія )
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08.06.2024 11:30 Ответить
Так як ти свою .... Чмоня тупа
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08.06.2024 13:27 Ответить
Все, ти вже пройдешній!
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08.06.2024 16:18 Ответить
 
 