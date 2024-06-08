Зеленский: "Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин"

В Украине власть избирает народ, а легитимность Путина признает только Путин, который сам себя и избирает.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Париже во время совместной с президентом Франции пресс-конференции, объясняя разницу между легитимностью главы Украинского государства и главы России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин, и выбирает Путина Путин. Российский народ - это декорация, актер у них один", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский является законным и легитимным президентом Украины, - Бербок

Зато, подчеркнул он, легитимность президента Зеленского "признает исключительно народ Украины". "Выбирает - исключительно народ Украины. И я благодарю за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, честно говоря, и воюем", - сказал глава государства.

Ранее, российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского якобы "закончилась". Впоследствии Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

Напомним, что после так называемых "выборов" Путина в России Министерство иностранных дел Украины заявило, что не видит оснований, чтобы считать его демократически избранным и легитимным президентом РФ. В то же время Европарламент принял резолюцию, в которой осуждает то, как проходили "перевыборы" Путина и призвал не считать их легитимными.