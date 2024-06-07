РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10049 посетителей онлайн
Новости Видео
2 644 28

Зеленский о встрече с Байденом: Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"В Париже провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонительные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия.

Спасибо за то, что США - с Украиной. Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки - мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира", - говорится в сообщении.

Напомним, на встрече с Зеленским Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн.

Читайте также: Байден на встрече с Зеленским извинился за задержку с принятием помощи для Украины: "Мы не собираемся вас оставлять"

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Останнім часом Зеленському не варто посміхатися. Насправді ж не весело.
Виходить якась щуряча фізіономія.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:32
+3
А хто це за клованом там руку Байдену подає? Дєрьмак? А хто це такий? Які в нього повноваження?
показать весь комментарий
07.06.2024 17:36
+3
Зєлєнскій не правильно описцє подію. Не "провів щустріч з президентом США...", а "Мене прийняв президент США". Точність у висловдюваннях - ознака класу політика і оголошувача зупинок у громадському транспорті. Як бачимо, Зєлєнскій не може бути ні одним, ні іншим.
показать весь комментарий
07.06.2024 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чурбан орбан гарантує місце зустрічі для підписання, а також своё лічноє участіє! ))
показать весь комментарий
07.06.2024 17:30 Ответить
А местные диванные эксперты говорили, что Байден не будет с ним говорить. Будет, еще и как будет, никуда не денется.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:30 Ответить
Байден розмовляє зі всіма і нічого тут дивного немає 🙁
показать весь комментарий
07.06.2024 17:45 Ответить
Останнім часом Зеленському не варто посміхатися. Насправді ж не весело.
Виходить якась щуряча фізіономія.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:32 Ответить
Бо він виглядає саме , як щуряка
показать весь комментарий
07.06.2024 17:44 Ответить
Нормально он выглядит.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:48 Ответить
нормально, як митрофанушка.
показать весь комментарий
07.06.2024 21:01 Ответить
вы вспомните Кучму или Ющенко
показать весь комментарий
08.06.2024 11:45 Ответить
А хто це за клованом там руку Байдену подає? Дєрьмак? А хто це такий? Які в нього повноваження?
показать весь комментарий
07.06.2024 17:36 Ответить
повноваження дєрьмака - подтвєрдіть полномочія свого підопічного )
показать весь комментарий
07.06.2024 17:38 Ответить
А про звиздюліни чомусь забув...
показать весь комментарий
07.06.2024 17:38 Ответить
Це підписання для понтів ,
ні про що 🙁
показать весь комментарий
07.06.2024 17:42 Ответить
Чому? Бо що? Треба нічого не робити і просто дивитися? Нехай підписує що хоче, якщо це хоч якось допоможе вигнати з України кацапню їбану.
показать весь комментарий
07.06.2024 18:06 Ответить
Тобто в тебе немає причинно наслідкових зв'язків , окей.
показать весь комментарий
07.06.2024 18:07 Ответить
обговорили чергову прорашистську безпекову куйню,котра безпеки ніякої Україні і її народові не принесе,від слова"взагалі"
показать весь комментарий
07.06.2024 17:52 Ответить
Це ти з тих типів кацапських, що кричали що якщо нам дозволять бити по кацапам їх зброєю,то нічого не зміниться?
показать весь комментарий
07.06.2024 18:09 Ответить
тип кацапський,Ти де прочитав щось подібне ,що якщо дозволять бити ЗСУ по кацапах ,американською (І НЕ ТІЛЬКИ) зброєю ,то нічого не зміниться???
показать весь комментарий
07.06.2024 22:06 Ответить
Зєлєнскій не правильно описцє подію. Не "провів щустріч з президентом США...", а "Мене прийняв президент США". Точність у висловдюваннях - ознака класу політика і оголошувача зупинок у громадському транспорті. Як бачимо, Зєлєнскій не може бути ні одним, ні іншим.
показать весь комментарий
07.06.2024 18:04 Ответить
Ну вибачте що Ющенко підор усцявся захищати свою країну,а привів до влади **********, за яких цей "мудрий нарід" проголосував на виборах. Скажи ще дякую що у нас був блазень і торгаш,а не торгаш і мураєв у другому турі. Нарід комуніст як був, так і лишився,я б *** взагалі що дав такому мудрому наріду. Мова, армія віра,то ***ня,а от шашлик з кацапами,то *******, маємо тепер що маємо, дійсний шашлик з кацапами. Бо це нарід ворюга, депутати ворують,то і я буду. Хтось не йде воювати, я теж не буду, бо всі хто йде це лохи,а я маміна черешня,я самий ***********.Давайте ,співчувайте й надалі хитровихбаним, яким все не так,бо воно просто реально іншопланетне,комуністичне чмо.
Нормальні люди йдуть і оновлюють дані, довбойоби кричать тут на цензорі і глорифікують ухилянтів.
Прийде тільки штраф, заберуть хату і це реально справедливо, а ти і далі співчувай, довбойоб все життя голосувавший за гречку, продавши за гречку своїх дітей і онуків,бо тобі бачите погано було. А довколо мабуть міліонери жили?
Десь побачать що ти крадеш, або що, здають одразу ж,в нас :"тю ти шо кгб,как в расєє хочеш?" . Ви їбанатики? Реально такі?
показать весь комментарий
07.06.2024 18:26 Ответить
То Ющенко вибрав януковоча? 😲 Чи все-таки мудрий нарід, який голосує за власні вологі мрії, а потім навіть оьтікабчм від власного виьору робить винними у цьому всіх, але не себе? 🤔 І тут мова не про оновлення даних, а про дотримання закону всіма сторонами, а не лише військовозобов'язаними. Ви здатні це зрозуміти, чи для вас це важко?
показать весь комментарий
07.06.2024 19:26 Ответить
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч із Джо Байденом

- Мене приймав сам Байден! Мене!
показать весь комментарий
07.06.2024 18:19 Ответить
Невже одного, без д'єрмака ?
показать весь комментарий
07.06.2024 18:28 Ответить
Биба и Боба. Деменциозный маразматик и клинический идиот.
показать весь комментарий
07.06.2024 21:17 Ответить
Наша пісня хорошА, починай з початку.. Типова макарошка готується, аби потім навішати її на вуха затюканих підданих. Вибори коли ??? Нам потрібні вибори !!! Як ціни геть на усе підіймати то немає війни... Як вибори, то війна ?
показать весь комментарий
07.06.2024 22:02 Ответить
 
 