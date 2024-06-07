Зеленский о встрече с Байденом: Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Джо Байденом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
"В Париже провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонительные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия.
Спасибо за то, что США - с Украиной. Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки - мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира", - говорится в сообщении.
Напомним, на встрече с Зеленским Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн.
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Виходить якась щуряча фізіономія.
ні про що 🙁
Нормальні люди йдуть і оновлюють дані, довбойоби кричать тут на цензорі і глорифікують ухилянтів.
Прийде тільки штраф, заберуть хату і це реально справедливо, а ти і далі співчувай, довбойоб все життя голосувавший за гречку, продавши за гречку своїх дітей і онуків,бо тобі бачите погано було. А довколо мабуть міліонери жили?
Десь побачать що ти крадеш, або що, здають одразу ж,в нас :"тю ти шо кгб,как в расєє хочеш?" . Ви їбанатики? Реально такі?
- Мене приймав сам Байден! Мене!