Зеленский о встрече с Байденом: Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"В Париже провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонительные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия.



Спасибо за то, что США - с Украиной. Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки - мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира", - говорится в сообщении.

Напомним, на встрече с Зеленским Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн.

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