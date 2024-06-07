Зеленський про зустріч із Байденом: Обговорили підготовку до підписання безпекової угоди. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч із Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"У Парижі провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом. Обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку. Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї.



Дякую за те, що США з Україною. Це необхідно нашому народу для відчуття, що ми не самотні – ми з вами, з нашим стратегічним партнером. Цінуємо лідерську підтримку Сполученими Штатами Української формули миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на зустрічі із Зеленським Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $225 млн.

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