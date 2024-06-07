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Зеленський про зустріч із Байденом: Обговорили підготовку до підписання безпекової угоди. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч із Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"У Парижі провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом. Обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку. Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї.

Дякую за те, що США з Україною. Це необхідно нашому народу для відчуття, що ми не самотні – ми з вами, з нашим стратегічним партнером. Цінуємо лідерську підтримку Сполученими Штатами Української формули миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на зустрічі із Зеленським Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $225 млн.

Читайте: Зеленський розпочав переговори із Байденом

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+4
Останнім часом Зеленському не варто посміхатися. Насправді ж не весело.
Виходить якась щуряча фізіономія.
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07.06.2024 17:32
+3
А хто це за клованом там руку Байдену подає? Дєрьмак? А хто це такий? Які в нього повноваження?
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07.06.2024 17:36
+3
Зєлєнскій не правильно описцє подію. Не "провів щустріч з президентом США...", а "Мене прийняв президент США". Точність у висловдюваннях - ознака класу політика і оголошувача зупинок у громадському транспорті. Як бачимо, Зєлєнскій не може бути ні одним, ні іншим.
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07.06.2024 18:04
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чурбан орбан гарантує місце зустрічі для підписання, а також своё лічноє участіє! ))
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07.06.2024 17:30 Відповісти
А местные диванные эксперты говорили, что Байден не будет с ним говорить. Будет, еще и как будет, никуда не денется.
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07.06.2024 17:30 Відповісти
Байден розмовляє зі всіма і нічого тут дивного немає 🙁
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07.06.2024 17:45 Відповісти
Останнім часом Зеленському не варто посміхатися. Насправді ж не весело.
Виходить якась щуряча фізіономія.
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07.06.2024 17:32 Відповісти
Бо він виглядає саме , як щуряка
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07.06.2024 17:44 Відповісти
Нормально он выглядит.
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07.06.2024 17:48 Відповісти
нормально, як митрофанушка.
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07.06.2024 21:01 Відповісти
вы вспомните Кучму или Ющенко
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08.06.2024 11:45 Відповісти
А хто це за клованом там руку Байдену подає? Дєрьмак? А хто це такий? Які в нього повноваження?
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07.06.2024 17:36 Відповісти
повноваження дєрьмака - подтвєрдіть полномочія свого підопічного )
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07.06.2024 17:38 Відповісти
А про звиздюліни чомусь забув...
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07.06.2024 17:38 Відповісти
Це підписання для понтів ,
ні про що 🙁
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07.06.2024 17:42 Відповісти
Чому? Бо що? Треба нічого не робити і просто дивитися? Нехай підписує що хоче, якщо це хоч якось допоможе вигнати з України кацапню їбану.
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07.06.2024 18:06 Відповісти
Тобто в тебе немає причинно наслідкових зв'язків , окей.
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07.06.2024 18:07 Відповісти
обговорили чергову прорашистську безпекову куйню,котра безпеки ніякої Україні і її народові не принесе,від слова"взагалі"
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07.06.2024 17:52 Відповісти
Це ти з тих типів кацапських, що кричали що якщо нам дозволять бити по кацапам їх зброєю,то нічого не зміниться?
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07.06.2024 18:09 Відповісти
тип кацапський,Ти де прочитав щось подібне ,що якщо дозволять бити ЗСУ по кацапах ,американською (І НЕ ТІЛЬКИ) зброєю ,то нічого не зміниться???
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07.06.2024 22:06 Відповісти
Зєлєнскій не правильно описцє подію. Не "провів щустріч з президентом США...", а "Мене прийняв президент США". Точність у висловдюваннях - ознака класу політика і оголошувача зупинок у громадському транспорті. Як бачимо, Зєлєнскій не може бути ні одним, ні іншим.
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07.06.2024 18:04 Відповісти
Ну вибачте що Ющенко підор усцявся захищати свою країну,а привів до влади **********, за яких цей "мудрий нарід" проголосував на виборах. Скажи ще дякую що у нас був блазень і торгаш,а не торгаш і мураєв у другому турі. Нарід комуніст як був, так і лишився,я б *** взагалі що дав такому мудрому наріду. Мова, армія віра,то ***ня,а от шашлик з кацапами,то *******, маємо тепер що маємо, дійсний шашлик з кацапами. Бо це нарід ворюга, депутати ворують,то і я буду. Хтось не йде воювати, я теж не буду, бо всі хто йде це лохи,а я маміна черешня,я самий ***********.Давайте ,співчувайте й надалі хитровихбаним, яким все не так,бо воно просто реально іншопланетне,комуністичне чмо.
Нормальні люди йдуть і оновлюють дані, довбойоби кричать тут на цензорі і глорифікують ухилянтів.
Прийде тільки штраф, заберуть хату і це реально справедливо, а ти і далі співчувай, довбойоб все життя голосувавший за гречку, продавши за гречку своїх дітей і онуків,бо тобі бачите погано було. А довколо мабуть міліонери жили?
Десь побачать що ти крадеш, або що, здають одразу ж,в нас :"тю ти шо кгб,как в расєє хочеш?" . Ви їбанатики? Реально такі?
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07.06.2024 18:26 Відповісти
То Ющенко вибрав януковоча? 😲 Чи все-таки мудрий нарід, який голосує за власні вологі мрії, а потім навіть оьтікабчм від власного виьору робить винними у цьому всіх, але не себе? 🤔 І тут мова не про оновлення даних, а про дотримання закону всіма сторонами, а не лише військовозобов'язаними. Ви здатні це зрозуміти, чи для вас це важко?
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07.06.2024 19:26 Відповісти
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч із Джо Байденом

- Мене приймав сам Байден! Мене!
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07.06.2024 18:19 Відповісти
Невже одного, без д'єрмака ?
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07.06.2024 18:28 Відповісти
Биба и Боба. Деменциозный маразматик и клинический идиот.
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07.06.2024 21:17 Відповісти
Наша пісня хорошА, починай з початку.. Типова макарошка готується, аби потім навішати її на вуха затюканих підданих. Вибори коли ??? Нам потрібні вибори !!! Як ціни геть на усе підіймати то немає війни... Як вибори, то війна ?
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07.06.2024 22:02 Відповісти
 
 