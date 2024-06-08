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Байден Джо (2853) допомога (7871) путін (23323) США (20990)

Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України

Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України

Президент США Джо Байден вкотре заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні. Під російською загрозою, за його словами, перебуває не лише Україна, а й вся Європа.

Про це американський лідер заявив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Білого дому пообіцяв подальшу підтримку США Україні в її боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення.

"Путін не збирається зупинятися на Україні... Вся Європа опиниться під загрозою, ми не допустимо цього. Сполучені Штати міцно стоять поруч з Україною. Ми стоїмо з нашими союзниками. І ми стоїмо з Францією", - заявив Байден.

Читайте також: Байден: Україна завжди матиме підтримку США та союзників. Ми не відступимо

Він також зазначив, що новий пакет військової допомоги для України від США на 225 мільйонів доларів є вже шостим відтоді, коли Конгрес ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу на майже 61 мільярд.

"Шкода, що ми не змогли зробити це тоді, коли хотіли, на шість місяців раніше, але ми це зробили", - сказав американський лідер.

Очільник США також нагадав, що зі свого боку ЄС вже надав Україні понад 107 мільярдів доларів допомоги від початку повномасштабної війни.

Раніше Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги Україні від США.

Як відомо, у суботу, 8 червня, президенти США та Франції проводять зустріч у Парижі.

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Топ коментарі
+8
Під загрозою вся Європа - але своїх солдатів на підмогу посилати не будем.
З любов'ю, ваш Байден.
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08.06.2024 20:20
+8
В американців, європейців, у нормальних людей є дуже гарний вислів: "Допоможи собі сам і ми допоможемо тобі".
Це дуже гарний вислів, дуже мотивуючий. Бо ніхто не допоможе тобі, якщо ти складаєш руки та збираєшся на дно. Якби важко не було, не складай на собі хрестом руки. Тоді тобі будуть допомагати.
Не вірили в нас 24.022022, вистояли -допомогли, затрималась допомога через ухвалення Конгресу - донатили на дрони - вистояли. Просто не складати руки на собі.
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08.06.2024 20:41
+6
І саме тому ти дав Україні 31 Абрамс і ЖОДНОГО винищувача!
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08.06.2024 20:59
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Ми стоїмо з нашими союзниками. І ми стоїмо з Францією"...мда, ліпше би присіли.
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08.06.2024 20:05 Відповісти
Ти дебіл?
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08.06.2024 21:40 Відповісти
Та ну на...? Капітан Очевидність через Капітана Америка і через весь Марвел повідомив Пентагон, Білий Дім і всіх причетних про це? УРА! Боже, бережи Америку, Україну і Європу!!!
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08.06.2024 20:05 Відповісти
Лукавий захід . Говоримо одне ,робимо інше ....
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08.06.2024 20:06 Відповісти
Уявіть собі таке:
1945 рік. У нацистській Німеччині роблять таки ядерну бомбу.

І США такі: "Ок. Ми помилилися адресою. Забирайте ту Європу".

І потім кажуть Черчіллю: "Нашею зброєю по Берліну стріляти не можна".
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08.06.2024 20:12 Відповісти
Але ж і Британія бомбила Берлін та всі інші німецькі міста своєю зброєю; і США бомбили своїми літаками...
Так що це не зовсім вдалий приклад.
Бо очевидний факт полягає в іншому: ЗСУ+ГУРу-СБУ практично нема чим бомбити мокшу...
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08.06.2024 20:49 Відповісти
Не тільки своєю. Без допомоги США Британії були б гайки ще у 1941-му.
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08.06.2024 21:36 Відповісти
Без допомоги США Україні також були б "гайки" ще у 2022-му.
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08.06.2024 21:42 Відповісти
неправда,Британія і без допомоги США встояла
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08.06.2024 23:09 Відповісти
ніколи б вона не встояла
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09.06.2024 00:14 Відповісти
Вистояла б, бо острівна держава! І В. Черчілль -інший керівник, а не як українські президенти.
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09.06.2024 08:35 Відповісти
Ага. Також, як совєцькій союз. 😁

Воювати на ізольованому острові - саме те.
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09.06.2024 00:30 Відповісти
а Союз одразу лендліз попросив.Хоча,можна сказати,що СРСР встояв,бо ще в 1932 поставив у США до владі агента Комінтерну
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09.06.2024 14:24 Відповісти
Британія,це була наймогутніша імперія,того світу.І вчених там було дуже багато і виробництво потужне і наука на найвищому рівні.
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09.06.2024 00:23 Відповісти
Він шеи в Карибському морі копошиться - відповідь буде?
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08.06.2024 20:12 Відповісти
Там Буданов потопить щось. За танкер не берусь казати, екологія та все таке, але щось може від'ємно всплити. А може Малюк. Цю парочку розбери, хто-куди
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08.06.2024 20:25 Відповісти
Concern.
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08.06.2024 20:46 Відповісти
Під загрозою вся Європа - але своїх солдатів на підмогу посилати не будем.
З любов'ю, ваш Байден.
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08.06.2024 20:20 Відповісти
В американців, європейців, у нормальних людей є дуже гарний вислів: "Допоможи собі сам і ми допоможемо тобі".
Це дуже гарний вислів, дуже мотивуючий. Бо ніхто не допоможе тобі, якщо ти складаєш руки та збираєшся на дно. Якби важко не було, не складай на собі хрестом руки. Тоді тобі будуть допомагати.
Не вірили в нас 24.022022, вистояли -допомогли, затрималась допомога через ухвалення Конгресу - донатили на дрони - вистояли. Просто не складати руки на собі.
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08.06.2024 20:41 Відповісти
тут, навіть на сайті цензора - дуже багато споживачів, які голосували за "жрать+ржать+срать", і щоб за чужий рахунок. Навіть якщо вони зараз категорично проти ЕрЗе та всієї чинної зедебільної влади - але свій менталітет вони ще не поміняли... тай поміняти менталітет - не така вже проста справа... по собі знаю...
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08.06.2024 20:45 Відповісти
Сиділи би ви і мовчали - коли в Руанді творилась повна шиза ніяка собака навіть голосно не загавкала ( а там спокійно можна були швиденько все припинити - ні кацапи ні китайці не ставили би палки в колеса їм взагалі тоді було не до того - і як класичний приклад Ічкерія яка допомагала собі але шо Захід зробив ?).
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08.06.2024 21:03 Відповісти
ви би ще згадали ті часи, коли цивілізований Захід недостатньо допомагав армії Шухевича (УПА) воювати з совескими окупантами України...
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08.06.2024 21:40 Відповісти
Я Шухевича не застав як і ви а те шо творилося в Руанді застав - і УПА билося з наддержавою а в Руанді геноцидили сусіди сусідів , такшо ваше посилання йде лісом - а якшо ви не зрозуміли чого то є ваша проблема .
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09.06.2024 18:50 Відповісти
Тобто теперка німці можуть сміливо стверджувати шо то шо тіворив підорас адік з нациками йде лісом бо пройшло багато часу - вам терміново тре найнятися на роботу до Чемудоносерця Першого на роботу ( будете виправдовувати його діяльність - бо геноцид ічкерійців недалеко в часі з геноцидом в Руанді ).
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09.06.2024 19:01 Відповісти
А якби путіну було достатньо лише України то союзники здали би нас?
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08.06.2024 20:27 Відповісти
думаю да
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09.06.2024 00:15 Відповісти
А чому Захід не переходить на воєнні рейки?
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08.06.2024 20:36 Відповісти
переходить. Але не оголошує, і не закріплює цей факт законодавчо.
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08.06.2024 20:41 Відповісти
Т.е операцию "Пушки вместо масла" можно провести тайно от электората?
Не может быть перехода на военные рельсы без ввода административного управления и свертывания демократических свобод
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08.06.2024 21:37 Відповісти
А чому ми не переходимо?
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09.06.2024 08:18 Відповісти
Хвуйло ні накого не нападав..
він буде" зашіщаться" аж до Ламаншу
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08.06.2024 20:38 Відповісти
Колись США мали зробити таку заяву. Видать, температура варки жаби ***** з холодної води досягла нового критичного (в розумінні Америки) рівня. Ну, і цивілізований світ сприйме цю заяву як данність, як безперечний факт.

Тепер навіть Трампу (не приведи Господи, прийде знову до влади цей популіст: Україні свого достатньо) не вдасться дезавуювати цю позицію...
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08.06.2024 20:40 Відповісти
Можливо на заході вже десь збирають 700тис військ з тисячами літаків, як перед бурею в пустилі, або ваш тутешній шут нездатний зробити чугунну бомбу робить десятки ядерних? нічого ж цього немає і небуде, буде "контрольований конфлікт" без ескалацій ціною нещасного "буфера"
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08.06.2024 20:42 Відповісти
Но "фашизм" в Украине...
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08.06.2024 20:46 Відповісти
Франція літаки надає з пілотами і механіками, а ви все стоїте. Поруч. І дивитесь.
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08.06.2024 20:49 Відповісти
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08.06.2024 20:51 Відповісти
🎉Завтра по всій країні графіки відключень будуть діяти лише з 20:00 до 22:00, весь інший час - зі світлом
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08.06.2024 20:54 Відповісти
Нам света не надо , нам Зеленский светит !
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08.06.2024 20:56 Відповісти
І саме тому ти дав Україні 31 Абрамс і ЖОДНОГО винищувача!
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08.06.2024 20:59 Відповісти
І ЩОБ ЄВРОПА НЕ БУЛА ПІД ЗАГРОЗОЮ , САМЕ ТОМУ БАЙДЕН І ШОЛЬЦ ПРОТИ ТОГО, ЩОБ , УКРАЇНА БУЛА В НАТО І ПЕРЕСТАЛА БУТИ МІШЕННЮ , ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ КУЙЛОМ .
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08.06.2024 21:09 Відповісти
Коли дивится з-за океану, Європа зі своєю війною виглядає такою маленькою...
Аж поки не прилетить по Нью-Йорку та Вашнгтону.
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08.06.2024 21:11 Відповісти
І коли ж, майже за триста років, прилітало по Нью-Йорку та Вашингтону?
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08.06.2024 21:50 Відповісти
Так літаки з'явились тільки 120 років тому, а ви кажете - 300 ...
Про Перл-Харбор не забувайте.
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08.06.2024 21:52 Відповісти
Ви писали про Нью-Йорк та Вашингтон.
А 300 років тому прилітали тільки стріли червонолицього вождя Орлиного Ока та вождів інших племен.
Я мав на увазі, що війни на просторах США ніколи не було і не буде.
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08.06.2024 22:02 Відповісти
На Лондон прилітало, на Париж прилітало, на Берлін прилітало - і ці країни добре розуміють, що й до чого. Доки не прилетить по США, до них нічого не дійде про цю війну. А ракети, здатні дістати Вашінгтон, з'явились тільки 50 років тому. Доки грім не вдарить, дядько Сем не перехреститься.
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09.06.2024 01:44 Відповісти
Їм і нічого не прилетить.Ніхто проти США не завдасть першого удару.
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09.06.2024 12:32 Відповісти
то що виходить...,кацапня така сильна , чи НАТО таке слабке....
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08.06.2024 21:17 Відповісти
Гарно говорить, але літаків ще досі немає!
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08.06.2024 21:29 Відповісти
У вас там вiйна, загроза, а у нас тут вибори!!! велiкодушно iзвiнiте.
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08.06.2024 21:35 Відповісти
Байден якийсь кончений. Чи як зараз модно говорити - "гібридний". Европа під загрозою, але зброї Україні ми не дамо і в НАТО не візьмемо.
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08.06.2024 21:37 Відповісти
Нам таке беззубе НАТО, можливо, не дуже і потрібне, особливо з Орбанами в нагрузку.
А от що нам потрібно - потужні, незалежні і рішучі союзники.
Макрон подав чудовий приклад.
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08.06.2024 21:50 Відповісти
І що надав Макрон? Зброї німці на багато більше передали.Кілька тих Міражів погоди не зроблять.
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09.06.2024 12:33 Відповісти
один триндеж
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09.06.2024 00:16 Відповісти
 
 