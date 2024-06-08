Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України
Президент США Джо Байден вкотре заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не збирається зупинятися на Україні. Під російською загрозою, за його словами, перебуває не лише Україна, а й вся Європа.
Про це американський лідер заявив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Очільник Білого дому пообіцяв подальшу підтримку США Україні в її боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення.
"Путін не збирається зупинятися на Україні... Вся Європа опиниться під загрозою, ми не допустимо цього. Сполучені Штати міцно стоять поруч з Україною. Ми стоїмо з нашими союзниками. І ми стоїмо з Францією", - заявив Байден.
Він також зазначив, що новий пакет військової допомоги для України від США на 225 мільйонів доларів є вже шостим відтоді, коли Конгрес ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу на майже 61 мільярд.
"Шкода, що ми не змогли зробити це тоді, коли хотіли, на шість місяців раніше, але ми це зробили", - сказав американський лідер.
Очільник США також нагадав, що зі свого боку ЄС вже надав Україні понад 107 мільярдів доларів допомоги від початку повномасштабної війни.
Раніше Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги Україні від США.
Як відомо, у суботу, 8 червня, президенти США та Франції проводять зустріч у Парижі.
Будь ласка, зачекайте...
1945 рік. У нацистській Німеччині роблять таки ядерну бомбу.
І США такі: "Ок. Ми помилилися адресою. Забирайте ту Європу".
І потім кажуть Черчіллю: "Нашею зброєю по Берліну стріляти не можна".
Так що це не зовсім вдалий приклад.
Бо очевидний факт полягає в іншому: ЗСУ+ГУРу-СБУ практично нема чим бомбити мокшу...
Воювати на ізольованому острові - саме те.
З любов'ю, ваш Байден.
Це дуже гарний вислів, дуже мотивуючий. Бо ніхто не допоможе тобі, якщо ти складаєш руки та збираєшся на дно. Якби важко не було, не складай на собі хрестом руки. Тоді тобі будуть допомагати.
Не вірили в нас 24.022022, вистояли -допомогли, затрималась допомога через ухвалення Конгресу - донатили на дрони - вистояли. Просто не складати руки на собі.
Не может быть перехода на военные рельсы без ввода административного управления и свертывания демократических свобод
він буде" зашіщаться" аж до Ламаншу
Тепер навіть Трампу (не приведи Господи, прийде знову до влади цей популіст: Україні свого достатньо) не вдасться дезавуювати цю позицію...
Аж поки не прилетить по Нью-Йорку та Вашнгтону.
Про Перл-Харбор не забувайте.
А 300 років тому прилітали тільки стріли червонолицього вождя Орлиного Ока та вождів інших племен.
Я мав на увазі, що війни на просторах США ніколи не було і не буде.
А от що нам потрібно - потужні, незалежні і рішучі союзники.
Макрон подав чудовий приклад.