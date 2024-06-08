Рашисти вдарили дроном по вогнеборцях на Нікопольщині, поранено рятувальника, стан важкий

У Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині ворог поранив рятувальника.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно. 28-річний чоловік в лікарні. Стан - тяжкий", - уточнив Лисак.

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