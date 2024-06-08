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Днепропетровщина (3507) обстрел (25772) ГСЧС (4848) Никополь (909)

Рашисты ударили дроном по огнеборцам на Никопольщине, ранен спасатель, состояние тяжелое

Обстріли Нікополя

В Покровской громаде Никопольского района Днепропетровской области враг ранил спасателя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда пожарные приехали ликвидировать последствия предыдущей атаки, ударил дроном повторно. 28-летний мужчина в больнице. Состояние - тяжелое", - уточнил Лысак.

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