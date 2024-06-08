Ніч на Нікопольщині: під вогнем 4 громади, пошкоджено підприємство, інфраструктурний об’єкт та будинки. ФОТОрепортаж
Вночі 8 червня 2024 року оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 2 шахеди, ворожі дрони знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, продовжувалися ворожі атаки на Нікопольщину. Окупанти застосовували дрони-камікадзе й артилерію. Лисак нагадує, що внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.
Під ударом - Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Наслідки ворожих обстрілів
Пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйновано також приватну оселю, ще 5 - понівечені. Побиті 2 дачні будинки, 2 господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач.
Наслідки ще уточнюються.
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