Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район. Загинула жінка. ФОТОрепортаж

Впродовж дня 7 червня російські загарбники 14 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Через ворожі атаки загинула жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що ворог бив з артилерії та атакував дронами по Мирівській та Марганецькій громадах, а також по самому Нікополю.

"Агресор 14 разів атакував Нікопольський район. Тричі вгатив з артилерії, вдарив понад десятком дронів-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Загинула жінка", - розповів Лисак.

Керівник ОВА також розповів про руйнування, які виникли після обстрілів загарбників. За його словами, в результаті обстрілів понівечені два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель, релігійна споруда. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автівка, причіп та лінія електропередач.

Раніше Лисак повідомив про загибель 71-річної жінки внаслідок російських обстрілів.

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