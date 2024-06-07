УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6376 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
545 0

Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район. Загинула жінка. ФОТОрепортаж

Впродовж дня 7 червня російські загарбники 14 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Через ворожі атаки загинула жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що ворог бив з артилерії та атакував дронами по Мирівській та Марганецькій громадах, а також по самому Нікополю.

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

"Агресор 14 разів атакував Нікопольський район. Тричі вгатив з артилерії, вдарив понад десятком дронів-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Загинула жінка", - розповів Лисак.

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

Керівник ОВА також розповів про руйнування, які виникли після обстрілів загарбників. За його словами, в результаті обстрілів понівечені два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель, релігійна споруда. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автівка, причіп та лінія електропередач.

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

Раніше Лисак повідомив про загибель 71-річної жінки внаслідок російських обстрілів.

Дивіться також: Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією, постраждали дві жінки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28648) Нікополь (1201)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 