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Оккупанты 14 раз обстреляли Никопольский район. Погибла женщина. ФОТОрепортаж

В течение дня, 7 июня, российские захватчики 14 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Из-за вражеских атак погибла женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что враг бил из артиллерии и атаковал дронами по Мировской и Марганецкой громадам, а также по самому Никополю.

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

"Агрессор 14 раз атаковал Никопольский район. Трижды бил из артиллерии, запустил более десятка дронов-камикадзе. Попал по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. Погибла женщина", - рассказал Лысак.

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

Руководитель ОВА также рассказал о разрушениях, возникших после обстрелов захватчиков. По его словам, в результате обстрелов изуродованы два инфраструктурных объекта, шесть частных домов, пять хозяйственных зданий, религиозное сооружение. Также в результате вражеской атаки повреждены 14-этажная жилищная недостройка, автомобиль, прицеп и линия электропередач.

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

7 червня окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район

Ранее Лысак сообщил о гибели 71-летней женщины в результате российских обстрелов.

Смотрите также: Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией, пострадали две женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

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