Окупанти знову вдарили по Нікопольському району. Загинув 70-річний чоловік
Ввечері 7 червня російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Через ворожий артобстріл загинув 70-річний чоловік.
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка", - повідомив Лисак.
Він додав, що внаслідок атаки загарбників пошкоджені будинок та лінія електропередач.
Як повідомлялося, упродовж дня 7 червня російські загарбники 14 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Через ворожі атаки загинула жінка. Також є численні руйнування інфрастуктури.
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