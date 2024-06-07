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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27076) Нікополь (1075)

Окупанти знову вдарили по Нікопольському району. Загинув 70-річний чоловік

Через ворожий обстріл Нікопольського району загинув чоловік

Ввечері 7 червня російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Через ворожий артобстріл загинув 70-річний чоловік.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка", - повідомив Лисак.

Він додав, що внаслідок атаки загарбників пошкоджені будинок та лінія електропередач. 

Як повідомлялося, упродовж дня 7 червня російські загарбники 14 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Через ворожі атаки загинула жінка. Також є численні руйнування інфрастуктури.

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