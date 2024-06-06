Окупанти 7 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії: постраждало 3 людей. ФОТОрепортаж
6 червня російські війська атакували Нікопольський та Новомосковський район Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів в області постраждало 3 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Протягом дня ворожі війська вгатили по Нікопольщині з важкої артилерії. А ще поцілили туди 7 дронами-камікадзе. Били по Нікополю та Мирівській громаді", - поінформував Лисак.
Внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків і жінка. За уточненою інформацією, в районі потрощені 8 приватних осель, півдесятка господарських споруд.
Також росіяни понівечили 26 сонячних панелей і лінії електропередач. Вогнем знищений екскаватор.
Уламки збитого у Новомосковському районі російського БпЛА пошкодили приватний будинок.
Зранку було гучно в одній з громад на Синельниківщині.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 5 червня росіяни завдавали ударів по Нікополю та поранили чотирьох людей.
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