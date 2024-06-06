Оккупанты 7 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии: пострадали 3 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
6 июня российские войска атаковали Никопольский и Новомосковский район Днепропетровщины. В результате обстрелов в области пострадали 3 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В течение дня вражеские войска били по Никопольщине из тяжелой артиллерии. А еще ударили туда 7 дронами-камикадзе. Били по Никополю и Мировской громаде", - сообщил Лысак.
В результате обстрелов пострадали двое мужчин и женщина. По уточненной информации, в районе разбиты 8 частных домов, полдесятка хозяйственных построек.
Также россияне изуродовали 26 солнечных панелей и линии электропередач. Огнем уничтожен экскаватор.
Обломки сбитого в Новомосковском районе российского БпЛА повредили частный дом.
Утром было шумно в одной из громад на Синельниковщине.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 5 июня россияне наносили удары по Никополю и ранили четырех человек.
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