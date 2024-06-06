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Оккупанты 7 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии: пострадали 3 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 июня российские войска атаковали Никопольский и Новомосковский район Днепропетровщины. В результате обстрелов в области пострадали 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В течение дня вражеские войска били по Никопольщине из тяжелой артиллерии. А еще ударили туда 7 дронами-камикадзе. Били по Никополю и Мировской громаде", - сообщил Лысак.

В результате обстрелов пострадали двое мужчин и женщина. По уточненной информации, в районе разбиты 8 частных домов, полдесятка хозяйственных построек.

Протягом дня ворожі війська вгатили по Нікопольщині з важкої артилерії. А ще поцілили туди 7 дронами-камікадзе.

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Также россияне изуродовали 26 солнечных панелей и линии электропередач. Огнем уничтожен экскаватор.

Обломки сбитого в Новомосковском районе российского БпЛА повредили частный дом.

Утром было шумно в одной из громад на Синельниковщине.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 5 июня россияне наносили удары по Никополю и ранили четырех человек.

Обстрілів зазнали Нікополь та Мирівська громада

Постраждало 3 людей

Автор: 

обстрел (27292) Никополь (1031) Лысак Сергей (109) Днепропетровская область (3983)


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Оповідав один військовий, що кацапи гасять наші дрони з дробовиків. А наші генерали дробовики обсміюють. Повторюється історія Рєзніка з весільними дронами.
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06.06.2024 19:02 Ответить
 
 