Войска РФ атаковали Никополь артиллерией и дронами-камикадзе: попали в рейсовый автобус, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Вечером 5 июня россияне наносили удары по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Утром в очередной раз атаковали районный центр беспилотником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вражеский БПЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали люди, находившиеся внутри. Это мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтожен гараж, еще один - поврежден. Задело газопроводы и линии электропередач.

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