Війська РФ атакували Нікополь артилерією та дронами-камікадзе: поцілили у рейсовий автобус, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Ввечері 5 червня росіяни завдавали ударів по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Вранці вчергове атакували районний центр безпілотником.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач.
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