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Новини Фото Війна
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За день окупанти тричі обстріляли Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілили дронами-камікадзе: двох людей поранено. ФОТОрепортаж

Упродовж 5 червня російська армія тричі обстріляла Нікопольщину в Дніпропетровській області з артилерії і 10 разів завдала ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе. Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що двоє чоловіків – 24 і 48 років - дістали поранення. Вони лікуватимуться вдома.

5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе
5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе
5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе

Пошкоджені п’ятиповерхівка, понад півтора десятка приватних будинків, 4 господарські споруди. Побиті навантажувач, автобус, кілька авто. Два легковики зайнялися, пожежі рятувальники загасили.

Також понівечені адмінбудівля, бібліотека, 2 магазини, їдальня, релігійна установа, 4 споруди, які не експлуатувалися. А ще – теплиця, гаражі, газогін, лінії електропередач.

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5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе
5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе

Автор: 

обстріл (28546) Нікополь (1193) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3735)


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РОСІЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ПОТУЖНО РОЗМАЗУЄ ПУТІНА❗ ЦЕ ВАРТО ПОДИВИТИСЯ❗

https://www.youtube.com/watch?v=prwMRAtEq0E
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05.06.2024 19:42 Відповісти
 
 