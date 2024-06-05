За день окупанти тричі обстріляли Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілили дронами-камікадзе: двох людей поранено. ФОТОрепортаж
Упродовж 5 червня російська армія тричі обстріляла Нікопольщину в Дніпропетровській області з артилерії і 10 разів завдала ударів дронами-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе. Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що двоє чоловіків – 24 і 48 років - дістали поранення. Вони лікуватимуться вдома.
Пошкоджені п’ятиповерхівка, понад півтора десятка приватних будинків, 4 господарські споруди. Побиті навантажувач, автобус, кілька авто. Два легковики зайнялися, пожежі рятувальники загасили.
Також понівечені адмінбудівля, бібліотека, 2 магазини, їдальня, релігійна установа, 4 споруди, які не експлуатувалися. А ще – теплиця, гаражі, газогін, лінії електропередач.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
РОСІЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ПОТУЖНО РОЗМАЗУЄ ПУТІНА❗ ЦЕ ВАРТО ПОДИВИТИСЯ❗
https://www.youtube.com/watch?v=prwMRAtEq0E