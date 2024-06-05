Рашисти вдарили по Нікополю: пошкоджено інфраструктурний об’єкт та будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 5 червня 2024 року оборонці неба знищили в Дніпропетровській області ворожі шахеди. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, два дрони знищено у Криворізькому районі, ще по одному - в районі Дніпра та на Нікопольщині.

"Ввечері агресор цілив по Нікополю. Продовжився терор і зранку. По місту окупанти били дронами-камікадзе. Обстріляли його і з важкої артилерії. Люди не постраждали. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, інші наслідки уточнюються