Рашисты ударили по Никополю: поврежден инфраструктурный объект и дома. ФОТОрепортаж

Ночью 5 июня 2024 года защитники неба уничтожили в Днепропетровской области вражеские шахеты. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, два дрона уничтожены в Криворожском районе, еще по одному - в районе Днепра и на Никопольщине.

"Вечером агрессор целился по Никополю. Продолжился террор и утром. По городу оккупанты били дронами-камикадзе. Обстреляли его и из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач", - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, другие последствия уточняются.