1 особа загинула, 4 дістали поранення внаслідок ранкового удару РФ по Донеччині. ФОТОрепортаж
Російські війська вранці атакували Донеччину, внаслідок чого 1 особа загинула, а 5 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Так, росіяни завдали удару по Північному Торецької громади, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 4.
Також ворог скинув два КАБи на Селидове. 1 особа дістала поранення, пошкоджено підприємство та 2 авто.
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