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1 особа загинула, 4 дістали поранення внаслідок ранкового удару РФ по Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські війська вранці атакували Донеччину, внаслідок чого 1 особа загинула, а 5 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, росіяни завдали удару по Північному Торецької громади, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 4.

Також ворог скинув два КАБи на Селидове. 1 особа дістала поранення, пошкоджено підприємство та 2 авто.

Читайте: Доба на Донеччині: Росіяни 11 разів обстріляли область, 1 особа дістала поранення, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Донеччини 5 червня
Наслідки обстрілів Донеччини 5 червня
Наслідки обстрілів Донеччини 5 червня

Автор: 

обстріл (28546) Донецька область (8491)


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