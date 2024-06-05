1 особа загинула, 4 дістали поранення внаслідок ранкового удару РФ по Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські війська вранці атакували Донеччину, внаслідок чого 1 особа загинула, а 5 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, росіяни завдали удару по Північному Торецької громади, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 4.

Також ворог скинув два КАБи на Селидове. 1 особа дістала поранення, пошкоджено підприємство та 2 авто.

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