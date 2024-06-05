Доба на Донеччині: Росіяни 11 разів обстріляли область, 1 особа дістала поранення, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські загарбники обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого дістала поранення 1 особа.
Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
Росіяни обстріляли Курахівку з артилерії, на Курахове скинули КАБ. Також під вогнем окупантів околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.
Краматорський район.
Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 6 будинків у Лимані. У Костянтинівці поранення дістала 1 особа, пошкоджено 9 будинків.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівка і господарча будівля.
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 347 людей, зокрема 84 дитини.
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