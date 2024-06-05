Доба на Донеччині: Росіяни 11 разів обстріляли область, 1 особа дістала поранення, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські загарбники обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого дістала поранення 1 особа.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Росіяни обстріляли Курахівку з артилерії, на Курахове скинули КАБ. Також під вогнем окупантів околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

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Краматорський район.

Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 6 будинків у Лимані. У Костянтинівці поранення дістала 1 особа, пошкоджено 9 будинків.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівка і господарча будівля.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 347 людей, зокрема 84 дитини.

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