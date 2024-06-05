Сутки на Донетчине: Россияне 11 раз обстреляли область, 1 человек получил ранения, повреждены дома. ФОТОрепортаж

В течение суток российские захватчики обстреляли три района Донецкой области, в результате чего получил ранения 1 человек.

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Россияне обстреляли Кураховку из артиллерии, на Курахово сбросили КАБ. Также под огнем оккупантов - окраины Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.

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Краматорский район

В результате обстрелов РФ повреждены 6 домов в Лимане. В Константиновке ранения получил 1 человек, повреждены 9 домов.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и хозяйственная постройка.

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 347 человек, в том числе - 84 ребенка.

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