Сутки на Донетчине: Двое погибших и двое раненых в результате обстрелов РФ. ФОТОрепортаж

Россияне в течение суток 11 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего 2 человека погибли, 2 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Под огнем оккупантов - Угледарская громада, поврежден дом в Новоукраинке.

Покровский район

В Марьинской громаде поврежден дом в Зоряном. В Кураховской громаде россияне обстреляли Веселый Гай, Успеновку и Курахово. Также били по окрестностям Селидовской громады.

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Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны окрестности Тернов и Ямполевки. В Берестке Ильиновской громады повреждены 8 объектов. В селах Константиновской громады повторно повреждены частные дома. Из "смерчей" обстреляна Дружковка.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 16 частных домов, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 215 человек, в том числе - 30 детей.

В результате российских ударов 2 человека погибли, 2 получили ранения.

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