Сутки на Донетчине: Двое погибших и двое раненых в результате обстрелов РФ. ФОТОрепортаж
Россияне в течение суток 11 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего 2 человека погибли, 2 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район
Под огнем оккупантов - Угледарская громада, поврежден дом в Новоукраинке.
Покровский район
В Марьинской громаде поврежден дом в Зоряном. В Кураховской громаде россияне обстреляли Веселый Гай, Успеновку и Курахово. Также били по окрестностям Селидовской громады.
Краматорский район
В Лиманской громаде обстреляны окрестности Тернов и Ямполевки. В Берестке Ильиновской громады повреждены 8 объектов. В селах Константиновской громады повторно повреждены частные дома. Из "смерчей" обстреляна Дружковка.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 16 частных домов, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.
Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 215 человек, в том числе - 30 детей.
В результате российских ударов 2 человека погибли, 2 получили ранения.
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