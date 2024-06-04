Доба на Донеччині: Двоє загиблих та двоє поранених внаслідок обстрілів РФ. ФОТОрепортаж

Росіяни протягом доби 11 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого 2 особи загинули, 2 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район.

Під вогнем окупантів - Вугледарська громада, пошкоджено будинок у Новоукраїнці.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді росіяни обстріляли Веселий Гай, Успенівку і Курахове. Також били по околицях Селидівської громади.

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Краматорський район.

У Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі Смерчів обстріляна Дружківка.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки ті інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, зокрема 30 дітей.

Внаслідок російських ударів 2 особи загинули, 2 дістали поранення.

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