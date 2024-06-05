1 человек погиб, 4 получили ранения в результате утреннего удара РФ по Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска утром атаковали Донецкую область, в результате чего 1 человек погиб, а 5 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Так, россияне нанесли удар по Пивничному Торецкой громады, в результате чего погиб 1 человек, ранения получили 4.
Также враг сбросил два КАБа на Селидово. 1 человек получил ранения, повреждено предприятие и 2 авто.
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