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За день оккупанты трижды обстреляли Никопольщину из артиллерии и 10 раз ударили дронами-камикадзе: два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 5 июня российская армия трижды обстреляла Никопольщину в Днепропетровской области из артиллерии и 10 раз нанесла удары дронами-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"За день агрессор трижды обстрелял Никопольщину из артиллерии и 10 раз ударил дронами-камикадзе. От ударов содрогались сам Никополь, Мировская и Покровская громады", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что двое мужчин - 24 и 48 лет - получили ранения. Они будут лечиться дома.

5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе
5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе
5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе

Повреждены пятиэтажка, более полутора десятков частных домов, 4 хозяйственные постройки. Побиты погрузчик, автобус, несколько автомобилей. Две легковушки загорелись, пожары спасатели потушили.

Также изуродованы админздание, библиотека, 2 магазина, столовая, религиозное учреждение, 4 сооружения, которые не эксплуатировались. А еще - теплица, гаражи, газопровод, линии электропередач.

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5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе
5 червня агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе

Автор: 

обстрел (27202) Никополь (1022) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3956)


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РОСІЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ПОТУЖНО РОЗМАЗУЄ ПУТІНА❗ ЦЕ ВАРТО ПОДИВИТИСЯ❗

https://www.youtube.com/watch?v=prwMRAtEq0E
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05.06.2024 19:42 Ответить
 
 