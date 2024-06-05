РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12198 посетителей онлайн
Новости Война
572 1

Рашисты атаковали Ингулец на Херсонщине во время выдачи гуманитарки: Ранены двое мужчин

Росіяни обстріляли Інгулець

Российские оккупанты обстреляли село Ингулец на Херсонщине, в результате чего ранены двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет.

Пострадавших доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают им помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Четыре человека получили ранения в результате удара РФ по центру Белозерки. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27151) Херсонская область (4770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це село як пів Києва ? Гуманітарку можна було розвести по дворах не розвантажуючи у школі чи клубі ! ?
показать весь комментарий
05.06.2024 11:21 Ответить
 
 