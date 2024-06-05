Рашисты атаковали Ингулец на Херсонщине во время выдачи гуманитарки: Ранены двое мужчин
Российские оккупанты обстреляли село Ингулец на Херсонщине, в результате чего ранены двое мужчин.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет.
Пострадавших доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают им помощь", - говорится в сообщении.
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gr1959
показать весь комментарий05.06.2024 11:21 Ответить Мне нравится 2
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