Рашисты атаковали Ингулец на Херсонщине во время выдачи гуманитарки: Ранены двое мужчин

Российские оккупанты обстреляли село Ингулец на Херсонщине, в результате чего ранены двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет.



Пострадавших доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают им помощь", - говорится в сообщении.

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