Рашисти атакували Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарки: Поранено двох чоловіків
Російські окупанти обстріляли село Інгулець на Херсонщині, внаслідок чого поранено двох чоловіків.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років.
Потерпілих доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу", - йдеться в повідомленні.
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gr1959
показати весь коментар05.06.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 2
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