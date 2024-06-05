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Рашисти атакували Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарки: Поранено двох чоловіків

Росіяни обстріляли Інгулець

Російські окупанти обстріляли село Інгулець на Херсонщині, внаслідок чого поранено двох чоловіків.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років.

Потерпілих доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Окупанти на Херсонщині виявили у своїх пляшках газованої води отруту: "Пощастило просто, що воно не розчинилося до кінця". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28523) Херсонська область (5759)


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Це село як пів Києва ? Гуманітарку можна було розвести по дворах не розвантажуючи у школі чи клубі ! ?
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05.06.2024 11:21 Відповісти
 
 