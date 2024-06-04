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Окупанти на Херсонщині виявили у своїх пляшках газованої води отруту: "Пощастило просто, що воно не розчинилося до кінця". ВIДЕО

У Генічеському районі тимчасово окупованої Херсонської області місцеві жителі зустрічають окупантів, підготувавшись, - продають росіянам газовані напої з отрутою.

Про це повідомили самі російські загарбники, зафільмувавши отруту у пляшці, інформує Цензор.НЕТ

"Пощастило просто, що воно не розчинилося до кінця, ми випили половину", - заявили окупанти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація російських загарбників у районі Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) окупація (6718) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+17
нада було спірту трохи додати..вони б не помітили таблєток
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04.06.2024 22:09
+16
Шкода, що не отруїлися.
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04.06.2024 22:46
+13
"Понты для приезжих!" Якщо закладають таблетки - це "тикають пальцем" у виконавця Бо відслідкувать "точку закладки" легше легкого Та й з шприца ввести отруту набагато легше ніж вкинуть таблетку Так що це може буть звичайне "ІПСО" Для широкого загалу - "паказать "хахлов" нелюдями" а для свого бидла - ще й налякать - щоб не спілкувалися з місцевими та не пили та їли їх їжу та питво ТОбто чергова "лякалка" для протиставлення себе місцевому населеню
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05.06.2024 05:28
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нада було спірту трохи додати..вони б не помітили таблєток
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04.06.2024 22:09 Відповісти
Какие таблетки ... химудобрения (селитра).
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04.06.2024 23:36 Відповісти
Треба було покласти туди шматочок сала. Від самого лише погляду на сало москаль миттєво здихає.
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04.06.2024 22:13 Відповісти
Віктор , ні. Не здихає, ви здивуєтесь але москалі сало топчуть за дві щоки аж давляться коли бачать.
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04.06.2024 23:54 Відповісти
Недотепи! Перед тим як Фанту пить нацюцюрники на морду натягувати потрібно!
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04.06.2024 22:29 Відповісти
Дідов із гестапо теж так травили...
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04.06.2024 22:40 Відповісти
Шкода, що не отруїлися.
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04.06.2024 22:46 Відповісти
Та пийте і не нийте. Краще таблєтос із отрутою, ніж хаймарс на голову.
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04.06.2024 22:57 Відповісти
Звиздуйте запоребрик.
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04.06.2024 23:06 Відповісти
Сиділи б у своїй смерючій московії, жодних проблем з фантою не було б
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04.06.2024 23:07 Відповісти
Брехня, наша отрута працює на 100%. Якби отруїли - скаржитись було б нікому.
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04.06.2024 23:12 Відповісти
Дякуємо, в слідуючий раз добре розчинемо !...
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04.06.2024 23:16 Відповісти
Не повезло(((
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04.06.2024 23:39 Відповісти
Ну то таке, баловство, ПРОТИ ТЕХНІЧНОГО СПИРТУ ні один кацап не встоє
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04.06.2024 23:48 Відповісти
Кацапи , наступного разу випʼєте і зʼїсте всю отруту від нас ,
бо тільки так потрібно пригощати окупантів і вбивць 👹
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05.06.2024 00:14 Відповісти
Теща отруїлася грибами. Викликали швидку допомогу. Приїхали лікарі, оглянули її, взяли на аналіз гриби. І запитують зятя:
- А чому вона у вас вся в синцях?
- Не хотіла їсти гриби.
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05.06.2024 09:08 Відповісти
"Понты для приезжих!" Якщо закладають таблетки - це "тикають пальцем" у виконавця Бо відслідкувать "точку закладки" легше легкого Та й з шприца ввести отруту набагато легше ніж вкинуть таблетку Так що це може буть звичайне "ІПСО" Для широкого загалу - "паказать "хахлов" нелюдями" а для свого бидла - ще й налякать - щоб не спілкувалися з місцевими та не пили та їли їх їжу та питво ТОбто чергова "лякалка" для протиставлення себе місцевому населеню
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05.06.2024 05:28 Відповісти
Написи на пляшці росіянською, так шо це не отрута, а звичайна кацапська якість.
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05.06.2024 09:22 Відповісти
На что они продукты берут?
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05.06.2024 13:17 Відповісти
 
 