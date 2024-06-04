Окупанти на Херсонщині виявили у своїх пляшках газованої води отруту: "Пощастило просто, що воно не розчинилося до кінця". ВIДЕО

У Генічеському районі тимчасово окупованої Херсонської області місцеві жителі зустрічають окупантів, підготувавшись, - продають росіянам газовані напої з отрутою.

Про це повідомили самі російські загарбники, зафільмувавши отруту у пляшці, інформує Цензор.НЕТ

"Пощастило просто, що воно не розчинилося до кінця, ми випили половину", - заявили окупанти.

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