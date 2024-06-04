Окупанти на Херсонщині виявили у своїх пляшках газованої води отруту: "Пощастило просто, що воно не розчинилося до кінця". ВIДЕО
У Генічеському районі тимчасово окупованої Херсонської області місцеві жителі зустрічають окупантів, підготувавшись, - продають росіянам газовані напої з отрутою.
Про це повідомили самі російські загарбники, зафільмувавши отруту у пляшці, інформує Цензор.НЕТ
"Пощастило просто, що воно не розчинилося до кінця, ми випили половину", - заявили окупанти.
Топ коментарі
+17 alexey prus
показати весь коментар04.06.2024 22:09
+16 Andrii Andriiash
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+13 Яр Холодний
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бо тільки так потрібно пригощати окупантів і вбивць 👹
- А чому вона у вас вся в синцях?
- Не хотіла їсти гриби.