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Оккупанты на Херсонщине обнаружили в своих бутылках газировки яд: "Повезло просто, что оно не растворилось до конца". ВИДЕО

В Геническом районе временно оккупированной Херсонской области местные жители встречают оккупантов, подготовившись, - продают россиянам газированные напитки с ядом.

Об этом сообщили сами российские захватчики, сняв яд в бутылке, информирует Цензор.НЕТ

"Повезло просто, что оно не растворилось до конца, мы выпили половину", - заявили оккупанты.

Читайте: Украина может сбивать российские боевые самолеты над территорией РФ, - Белый дом

армия РФ (19249) оккупация (10146) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+17
нада було спірту трохи додати..вони б не помітили таблєток
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04.06.2024 22:09
+16
Шкода, що не отруїлися.
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04.06.2024 22:46
+13
"Понты для приезжих!" Якщо закладають таблетки - це "тикають пальцем" у виконавця Бо відслідкувать "точку закладки" легше легкого Та й з шприца ввести отруту набагато легше ніж вкинуть таблетку Так що це може буть звичайне "ІПСО" Для широкого загалу - "паказать "хахлов" нелюдями" а для свого бидла - ще й налякать - щоб не спілкувалися з місцевими та не пили та їли їх їжу та питво ТОбто чергова "лякалка" для протиставлення себе місцевому населеню
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05.06.2024 05:28
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нада було спірту трохи додати..вони б не помітили таблєток
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04.06.2024 22:09 Ответить
Какие таблетки ... химудобрения (селитра).
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04.06.2024 23:36 Ответить
Треба було покласти туди шматочок сала. Від самого лише погляду на сало москаль миттєво здихає.
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04.06.2024 22:13 Ответить
Віктор , ні. Не здихає, ви здивуєтесь але москалі сало топчуть за дві щоки аж давляться коли бачать.
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04.06.2024 23:54 Ответить
Недотепи! Перед тим як Фанту пить нацюцюрники на морду натягувати потрібно!
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04.06.2024 22:29 Ответить
Дідов із гестапо теж так травили...
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04.06.2024 22:40 Ответить
Шкода, що не отруїлися.
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04.06.2024 22:46 Ответить
Та пийте і не нийте. Краще таблєтос із отрутою, ніж хаймарс на голову.
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04.06.2024 22:57 Ответить
Звиздуйте запоребрик.
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04.06.2024 23:06 Ответить
Сиділи б у своїй смерючій московії, жодних проблем з фантою не було б
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04.06.2024 23:07 Ответить
Брехня, наша отрута працює на 100%. Якби отруїли - скаржитись було б нікому.
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04.06.2024 23:12 Ответить
Дякуємо, в слідуючий раз добре розчинемо !...
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04.06.2024 23:16 Ответить
Не повезло(((
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04.06.2024 23:39 Ответить
Ну то таке, баловство, ПРОТИ ТЕХНІЧНОГО СПИРТУ ні один кацап не встоє
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04.06.2024 23:48 Ответить
Кацапи , наступного разу випʼєте і зʼїсте всю отруту від нас ,
бо тільки так потрібно пригощати окупантів і вбивць 👹
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05.06.2024 00:14 Ответить
Теща отруїлася грибами. Викликали швидку допомогу. Приїхали лікарі, оглянули її, взяли на аналіз гриби. І запитують зятя:
- А чому вона у вас вся в синцях?
- Не хотіла їсти гриби.
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05.06.2024 09:08 Ответить
"Понты для приезжих!" Якщо закладають таблетки - це "тикають пальцем" у виконавця Бо відслідкувать "точку закладки" легше легкого Та й з шприца ввести отруту набагато легше ніж вкинуть таблетку Так що це може буть звичайне "ІПСО" Для широкого загалу - "паказать "хахлов" нелюдями" а для свого бидла - ще й налякать - щоб не спілкувалися з місцевими та не пили та їли їх їжу та питво ТОбто чергова "лякалка" для протиставлення себе місцевому населеню
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05.06.2024 05:28 Ответить
Написи на пляшці росіянською, так шо це не отрута, а звичайна кацапська якість.
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05.06.2024 09:22 Ответить
На что они продукты берут?
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05.06.2024 13:17 Ответить
 
 