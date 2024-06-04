Оккупанты на Херсонщине обнаружили в своих бутылках газировки яд: "Повезло просто, что оно не растворилось до конца". ВИДЕО
В Геническом районе временно оккупированной Херсонской области местные жители встречают оккупантов, подготовившись, - продают россиянам газированные напитки с ядом.
Об этом сообщили сами российские захватчики, сняв яд в бутылке, информирует Цензор.НЕТ
"Повезло просто, что оно не растворилось до конца, мы выпили половину", - заявили оккупанты.
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бо тільки так потрібно пригощати окупантів і вбивць 👹
- А чому вона у вас вся в синцях?
- Не хотіла їсти гриби.