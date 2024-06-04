УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11275 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 251 4

Ліквідація російських загарбників у районі Авдіївки. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка влучними скидами боєприпасів нищать окупантів в районі Авдіївки.

Відповідне відео роботи опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили російську "Свет-КУ" поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3981) Авдіївка (2342) 110 окрема механізована бригада (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таргани є*учі !
показати весь коментар
04.06.2024 21:34 Відповісти
Нефіг шастать лаптеногі!
показати весь коментар
04.06.2024 22:36 Відповісти
Мають жити у страху і тяжко здихати. Ніякої пощади! Не добивати!
показати весь коментар
04.06.2024 22:58 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
05.06.2024 03:22 Відповісти
 
 