Ліквідація російських загарбників у районі Авдіївки. ВIДЕО
Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка влучними скидами боєприпасів нищать окупантів в районі Авдіївки.
Відповідне відео роботи опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Hulio
показати весь коментар04.06.2024 21:34 Відповісти Мені подобається 6
ПравдаЛюбка
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Alfred #573044
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