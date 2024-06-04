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Новости Видео Война
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Ликвидация российских захватчиков в районе Авдеевки. ВИДЕО

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко точными сбросами боеприпасов уничтожают оккупантов в районе Авдеевки.

Соответствующее видео работы опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество боестолкновений возросло до 80. Больше всего боев к этому времени суток произошло на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

ликвидация (3544) Авдеевка (2444) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Таргани є*учі !
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04.06.2024 21:34 Ответить
Нефіг шастать лаптеногі!
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04.06.2024 22:36 Ответить
Мають жити у страху і тяжко здихати. Ніякої пощади! Не добивати!
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04.06.2024 22:58 Ответить
Смерть кацапам!
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05.06.2024 03:22 Ответить
 
 