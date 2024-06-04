Ликвидация российских захватчиков в районе Авдеевки. ВИДЕО
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко точными сбросами боеприпасов уничтожают оккупантов в районе Авдеевки.
Соответствующее видео работы опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Hulio
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