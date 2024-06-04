Количество боестолкновений возросло до 80. Больше всего боев к этому времени суток произошло на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 80. Больше всего боев на это время суток произошло на Покровском направлении. В то же время в течение дня, российские захватчики не оставляют попыток продавить нашу оборону также на Купянском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 17:00.

Ситуация на севере

Харьковщина и в дальнейшем остается под террористическими ударами вражеской авиации. Сейчас на Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до 13. Пять атак наши воины успешно отбили, еще восемь - продолжаются вблизи Синьковки, Новоселовки, Новоегоровки и Стельмаховки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении агрессор атакует в районах Невского и Ямполя. Одно боестолкновение закончилось без успеха для противника, еще одно - продолжается.

Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отбили 27 штурмовых действий российских захватчиков. Еще 10 боев продолжаются. Ситуация контролируемая.

Семь раз российские захватчики пытались атаковать наши позиции на Кураховском направлении. Три штурмовые действия украинские защитники отбили, еще четыре продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении украинские воины отбили шесть атак российских оккупантов.

На Ореховском направлении бои продолжаются вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Три завершены без успеха для противника, два - еще продолжаются.

"На остальных направлениях - без особых изменений", - добавили в Генштабе.

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