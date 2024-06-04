Оккупанты сбросили около 300 авиабомб близ Волчанска с 10 мая, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Российские захватчики не прекращают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, с 10 мая оккупанты сбросили около 300 авиабомб вблизи города Волчанск, что на севере Харьковщины.

Об этом в комментарии агентству"Интерфакс-Украина" рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в районе города Волчанск, где армия РФ начала наступление 10 мая, враг в целом сбросил около 300 авиабомб.

Также Волошин добавил, что только за последние сутки захватчики сбросили около 30 КАБов на Харьков и область. В частности, утром российские войска ударили КАБом по Купянску.

Как отметил Волошин, российские захватчики не прекращают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. Они продолжают бить управляемыми авиационными бомбами, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Ранее Волошин рассказывал, что 2 июня, украинские защитники под Волчанском на Харьковском направлении взяли в плен около 60 российских захватчиков.

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