Росіяни влаштували фільтраційний табір в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов

Росіяни після того як окупували частину міста Вовчанськ на Харківщині влаштували там фільтраційний табір.

Про це в ефірі телемарафону написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - зазначив Синєгубов.

Він також додав, що у частині Вовчанська, що контролюється Збройними силами України, залишаються до 50 жителів. Евакуацію людей проводять військові та поліцейські.

Читайте: Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. У місті тривають бої, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин