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Росіяни влаштували фільтраційний табір в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов

Олег Синєгубов

Росіяни після того як окупували частину міста Вовчанськ на Харківщині влаштували там фільтраційний табір.

Про це в ефірі телемарафону написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - зазначив Синєгубов.

Він також додав, що у частині Вовчанська, що контролюється Збройними силами України, залишаються до 50 жителів. Евакуацію людей проводять військові та поліцейські.

Читайте: Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. У місті тривають бої, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

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Топ коментарі
+12
тобто, кацапи за два тижні спроміглися, організувати якісь табори, а тупорилий дегенерат, за рік не зміг нарити протипіхотних та протитанкових фортифікації?
кому саме, відсмоктує синегубов? невже самому єрмачині?
дбр не синегубова кошмарить, а солдата, який єдиний вижив, та ледве повернувся до своїх.
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04.06.2024 19:05
+11
Вовчанськ такий же величезний , як агломерація Мехіко, що там спокійно можна влаштовувати так звані фільтраційні табори ???
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04.06.2024 18:55
+3
Якось дивно таке чути, писали про 70% Вовчанська які контролює ЗСУ, вуличні бої. А кацики вже встигли фільтраційний табір зорганізувати. Синегубов вчись падло!!!
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04.06.2024 19:36
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Схоже,не скоро ЗСУ окупантів звідти викинуть
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04.06.2024 18:47 Відповісти
Як так, вони же в вуличних боях залишились?
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04.06.2024 18:51 Відповісти
Вовчанськ такий же величезний , як агломерація Мехіко, що там спокійно можна влаштовувати так звані фільтраційні табори ???
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04.06.2024 18:55 Відповісти
мені теж це цікаво
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04.06.2024 18:59 Відповісти
Глибше треба думати, ширше.
Там багаторівневі укріплення з розвиненою системою комунікацій, в яких усе населення БНР можна заховати.
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04.06.2024 19:04 Відповісти
Або журналісти згвалтували початкові слова синєгубова, бо в наведених цитатах Синєгубова немає слів про те що саме у Вовчанську кацапи створили концтабори, або я не все побачив і Синєгубов дійсно каже якусь маячню.
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04.06.2024 19:06 Відповісти
тобто, кацапи за два тижні спроміглися, організувати якісь табори, а тупорилий дегенерат, за рік не зміг нарити протипіхотних та протитанкових фортифікації?
кому саме, відсмоктує синегубов? невже самому єрмачині?
дбр не синегубова кошмарить, а солдата, який єдиний вижив, та ледве повернувся до своїх.
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04.06.2024 19:05 Відповісти
А как же контрнаступление на харьковщине, о котором трындели. пару дней в зад?
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04.06.2024 19:19 Відповісти
Побудували с тих матеріалів що ******* синегубов з шоблою..
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04.06.2024 19:20 Відповісти
Якось дивно таке чути, писали про 70% Вовчанська які контролює ЗСУ, вуличні бої. А кацики вже встигли фільтраційний табір зорганізувати. Синегубов вчись падло!!!
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04.06.2024 19:36 Відповісти
******** і сам незрозумів що. Якщо у кацапів є можливість створити фільтраційний табір,значить динаміка боїв вже на південно-західних околицях Вовчанська.🤦
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04.06.2024 20:41 Відповісти
Що ж ти так Зельоних глашатаїв здаєш? Ті клянуться, що Вовчанськ контролюється.
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04.06.2024 21:35 Відповісти
https://youtu.be/231boA_1i9k?si=hgS0AzChfBozeokB https://youtu.be/231boA_1i9k?si=hgS0AzChfBozeokB

Єрмак рулює
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04.06.2024 22:14 Відповісти
Це зелене х...о повинно сидіти в СІЗО та відповідати за укріплення, а не з Ода розповідати, що там в Вовчанску
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05.06.2024 01:47 Відповісти
Знайдіть відмінності
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05.06.2024 06:46 Відповісти
Хтось *******.

Або Генштаб про активні бої у Вовчаську і те, що кацапи контролюють тільки 1/4, або Синєгубов про табори у Вовчанську.
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05.06.2024 07:44 Відповісти
 
 