Россияне устроили фильтрационный лагерь в оккупированной части Волчанска, - Синегубов
Россияне после того как оккупировали часть города Волчанск на Харьковщине устроили там фильтрационный лагерь.
Об этом в эфире телемарафона написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Людям возвращаться некуда. Мы понимаем, что они зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в помещениях, которые найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остаются немного людей, которых враг использует как живой щит, и, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря", - отметил Синегубов.
Он также добавил, что в части Волчанска, контролируемой Вооруженными силами Украины, остаются до 50 жителей. Эвакуацию людей проводят военные и полицейские.
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Там багаторівневі укріплення з розвиненою системою комунікацій, в яких усе населення БНР можна заховати.
кому саме, відсмоктує синегубов? невже самому єрмачині?
дбр не синегубова кошмарить, а солдата, який єдиний вижив, та ледве повернувся до своїх.
Єрмак рулює
Або Генштаб про активні бої у Вовчаську і те, що кацапи контролюють тільки 1/4, або Синєгубов про табори у Вовчанську.