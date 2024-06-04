Россияне устроили фильтрационный лагерь в оккупированной части Волчанска, - Синегубов

Россияне после того как оккупировали часть города Волчанск на Харьковщине устроили там фильтрационный лагерь.

Об этом в эфире телемарафона написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Людям возвращаться некуда. Мы понимаем, что они зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в помещениях, которые найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остаются немного людей, которых враг использует как живой щит, и, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря", - отметил Синегубов.

Он также добавил, что в части Волчанска, контролируемой Вооруженными силами Украины, остаются до 50 жителей. Эвакуацию людей проводят военные и полицейские.

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