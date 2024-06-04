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Россияне устроили фильтрационный лагерь в оккупированной части Волчанска, - Синегубов

Олег Синєгубов

Россияне после того как оккупировали часть города Волчанск на Харьковщине устроили там фильтрационный лагерь.

Об этом в эфире телемарафона написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Людям возвращаться некуда. Мы понимаем, что они зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в помещениях, которые найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остаются немного людей, которых враг использует как живой щит, и, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря", - отметил Синегубов.

Он также добавил, что в части Волчанска, контролируемой Вооруженными силами Украины, остаются до 50 жителей. Эвакуацию людей проводят военные и полицейские.

Читайте: Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян. В городе продолжаются бои, - спикер ОСУВ "Хортица" Волошин

Автор: 

оккупация (10143) Синегубов Олег (560) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+12
тобто, кацапи за два тижні спроміглися, організувати якісь табори, а тупорилий дегенерат, за рік не зміг нарити протипіхотних та протитанкових фортифікації?
кому саме, відсмоктує синегубов? невже самому єрмачині?
дбр не синегубова кошмарить, а солдата, який єдиний вижив, та ледве повернувся до своїх.
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04.06.2024 19:05
+11
Вовчанськ такий же величезний , як агломерація Мехіко, що там спокійно можна влаштовувати так звані фільтраційні табори ???
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04.06.2024 18:55
+3
Якось дивно таке чути, писали про 70% Вовчанська які контролює ЗСУ, вуличні бої. А кацики вже встигли фільтраційний табір зорганізувати. Синегубов вчись падло!!!
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04.06.2024 19:36
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Схоже,не скоро ЗСУ окупантів звідти викинуть
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04.06.2024 18:47 Ответить
Як так, вони же в вуличних боях залишились?
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04.06.2024 18:51 Ответить
Вовчанськ такий же величезний , як агломерація Мехіко, що там спокійно можна влаштовувати так звані фільтраційні табори ???
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04.06.2024 18:55 Ответить
мені теж це цікаво
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04.06.2024 18:59 Ответить
Глибше треба думати, ширше.
Там багаторівневі укріплення з розвиненою системою комунікацій, в яких усе населення БНР можна заховати.
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04.06.2024 19:04 Ответить
Або журналісти згвалтували початкові слова синєгубова, бо в наведених цитатах Синєгубова немає слів про те що саме у Вовчанську кацапи створили концтабори, або я не все побачив і Синєгубов дійсно каже якусь маячню.
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04.06.2024 19:06 Ответить
тобто, кацапи за два тижні спроміглися, організувати якісь табори, а тупорилий дегенерат, за рік не зміг нарити протипіхотних та протитанкових фортифікації?
кому саме, відсмоктує синегубов? невже самому єрмачині?
дбр не синегубова кошмарить, а солдата, який єдиний вижив, та ледве повернувся до своїх.
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04.06.2024 19:05 Ответить
А как же контрнаступление на харьковщине, о котором трындели. пару дней в зад?
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04.06.2024 19:19 Ответить
Побудували с тих матеріалів що ******* синегубов з шоблою..
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04.06.2024 19:20 Ответить
Якось дивно таке чути, писали про 70% Вовчанська які контролює ЗСУ, вуличні бої. А кацики вже встигли фільтраційний табір зорганізувати. Синегубов вчись падло!!!
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04.06.2024 19:36 Ответить
******** і сам незрозумів що. Якщо у кацапів є можливість створити фільтраційний табір,значить динаміка боїв вже на південно-західних околицях Вовчанська.🤦
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04.06.2024 20:41 Ответить
Що ж ти так Зельоних глашатаїв здаєш? Ті клянуться, що Вовчанськ контролюється.
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04.06.2024 21:35 Ответить
https://youtu.be/231boA_1i9k?si=hgS0AzChfBozeokB https://youtu.be/231boA_1i9k?si=hgS0AzChfBozeokB

Єрмак рулює
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04.06.2024 22:14 Ответить
Це зелене х...о повинно сидіти в СІЗО та відповідати за укріплення, а не з Ода розповідати, що там в Вовчанску
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05.06.2024 01:47 Ответить
Знайдіть відмінності
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05.06.2024 06:46 Ответить
Хтось *******.

Або Генштаб про активні бої у Вовчаську і те, що кацапи контролюють тільки 1/4, або Синєгубов про табори у Вовчанську.
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05.06.2024 07:44 Ответить
 
 