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Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. У місті тривають бої, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян

Під Вовчанськом на Харківському напрямку українські захисники взяли в полон близько 60 російських загарбників.

Про це у коментарі виданню LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Волошин, російських полонених Сили оборони взяли у неділю, 2 червня.

Станом на понеділок, 3 червня, у місті Вовчанськ точаться бої.

До слова, кількома днями раніше Волошин розповідав, що Сили оборони контролюють Вовчанськ приблизно на 70%.

У понеділок, 3 червня, речник ОСУВ "Хортиця" розповів про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. Зокрема, за його словами, за добу Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад з пально-мастильними матеріалами та 12 бліндажів окупантів. Загарбники втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні.

Читайте також: За тиждень воїни 3 ОШБр ліквідували понад 2 сотні окупантів на Харківщині, багато "300" та знищеної ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+36
@ "На харьковском фронте применены обычные мясные штурмы и наступление планировалось впопыхах. И на данном направлении воюет не дополнительные войска из воздуха взятые, а новый сформированный Ленинградский ВО, который должен стоять на Северо-Западе супротив Балтии и Финляндии."
@ "Я с самого начала ожидал, что новый Ленинградский ВО был создан для того, чтобы заманивать дегенератов "будете спокойно сидеть на границе с финкой, зарплату получать".
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03.06.2024 22:09
+22
Хто їх взяв ,тому поради з форумів непотрібні.
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03.06.2024 22:24
+18
Годуй зараз їх, дармоїдів...
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03.06.2024 22:09
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Годуй зараз їх, дармоїдів...
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03.06.2024 22:09 Відповісти
та да, вже 3 табори зробили, іх не міняють, навіщо потрібні ще ?
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03.06.2024 23:44 Відповісти
Нехай працюють,10 тисяч у місяць на кожного це дуже багато, мінімальна пенсія і не більше.
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04.06.2024 04:53 Відповісти
Не можемо примусити...ліберасти заборонять зброю давати..скажуть порушення прав "людини"...а своя в асфальті..що робити будем...
хоча як варіант запхати в клітку одиночку з цілодобовим яскравим світлом, годувати як гуся, і жодних контактів з зовнішнім світом...так щоб хоч єдина надія була то це добровільно за письмовою згодою попасти в трудовий табір..де працюють за жрачку
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04.06.2024 07:45 Відповісти
Своя в асфальті і в оффшорах...
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04.06.2024 10:28 Відповісти
@ "На харьковском фронте применены обычные мясные штурмы и наступление планировалось впопыхах. И на данном направлении воюет не дополнительные войска из воздуха взятые, а новый сформированный Ленинградский ВО, который должен стоять на Северо-Западе супротив Балтии и Финляндии."
@ "Я с самого начала ожидал, что новый Ленинградский ВО был создан для того, чтобы заманивать дегенератов "будете спокойно сидеть на границе с финкой, зарплату получать".
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03.06.2024 22:09 Відповісти
Новости мордора
"3 июня 2024, 23:47

В российских регионах начали массово отправлять на фронт мобилизованных, которые ранее отказались воевать в Украине, пишут российские СМИ.



По данным издания, на фронт отправляют дезертиров, фигурантов дел, у которых есть подписка о невыезде, людей с ранениями и тех, кто отказался возвращаться на войну после того, как отправился домой в отпуск. Массовая отправка началась в мае.

Издание приводит рассказ мобилизованного Владимира Муронова. По специальности он механик-водитель, но после отправки на фронт его определили санитаром в медицинскую роту. По словам его родственников, его сразу отправили в боевые походы, после них он собирал тела убитых. Мужчина уехал в отпуск летом 2023 года и отказался возвращаться в часть.

По его словам, он, как и другие отказники, готов был отсидеть за свое решение. Минувшей осенью он был задержан полицией, которая отвезла его в военный город под Екатеринбургом, где его заперли с другими военными, отказавшимися возвращаться на фронт. Согласно документам, которые имеются в распоряжении «Верстки», в часть, где были заперты отказники, начали привозить мужчин, объявленных в розыск и значившихся в списке из 800 сбежавших с войны на момент января 2024 года в Свердловской области.

Родственники мобилизованных пояснили, что их близких плохо кормили и содержали в неприемлемых условиях. При этом никто из них не был официально задержан или арестован.

Командование предлагало вернуться на фронт с отменой уголовного дела и восстановлением довольствия либо ожидать суда. При новом командире в начале года мобилизованным запретили свидания с близкими, а самих их начали избивать, пытаясь склонить к возвращению на войну. Некоторые из мобилизованных сбежали, другие получили травмы при попытке побега.

Адвокаты мобилизованных уточнили изданию, что в начале мая в корпус, где держали отказников, вошли около 40 автоматчиков и бойцов с дубинками. Мужчин насильно загнали в автобус, оттуда их отправили на военный аэродром, где их посадили в самолеты и отправили в зону боевых действий.

Несмотря на то, что большинство из них были под следствием и ожидали приговора, группы военных начали отправлять на фронт каждую неделю. 13 мая мобилизованные писали обращение к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, где жаловались на незаконное задержание и принудительную отправку на фронт.

Одной из родственниц мобилизованного сообщили, что приказ о принудительной отправке отказников на фронт пришел «из Москвы». О подобных высылках «Верстке» рассказали друзья и родственники мобилизованных из Красноярска, Москвы и Подмосковья. По их словам, мужчин, отказавшихся воевать, отправляют на штурмы в Харьковской области.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к руководству российских вооруженных сил, сообщило, что для превосходства армии РФ на поле боя в ближайшее время в стране придется провести мобилизацию."
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03.06.2024 23:41 Відповісти
Хто з них?

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03.06.2024 23:56 Відповісти
Тумба Матумба!
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04.06.2024 00:53 Відповісти
Мабуть гвінейці..це ті що не хочуть вчити рідну мову і кажуть що вони французи і городські А зулусів чомусь не беруть..мабуть дорого..чи просто ті добре знають що таке війна
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04.06.2024 07:49 Відповісти
На ковбасу у Вовчанський м'ясокомбінат
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03.06.2024 22:10 Відповісти
Ковбаски для тваринок?
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03.06.2024 22:21 Відповісти
Кстати при совке в Харькове ганялись за той колбасой с Волчанска. При том, что в городе и так было два мясокомбината и очень больших.
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03.06.2024 22:39 Відповісти
Ноу хау ковбасної промисловості - Копчені ковбаски для тваринок "гвінейські"...
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04.06.2024 10:36 Відповісти
Вже й так достатньо в обмінному фонді,а цих знову годувати та лікувати(((
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03.06.2024 22:10 Відповісти
Достатньо? Розкажи но нам, які там у вас фсб цифри озвучують
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04.06.2024 10:56 Відповісти
То міняите - чи потрібно шоб вони проишли прожарку відстоялись
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03.06.2024 22:14 Відповісти
вони кацапіїї не потрібні,тому їх не міняють,стратити також не можна,бо будемо схожі на цих тварюк
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03.06.2024 22:18 Відповісти
А нещасний випадок який? Ну, втопилися під час купання в лагерному басейні. Чи там вгоріли до смерті, коли шашлики таємно в камері жарили.
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03.06.2024 22:58 Відповісти
А нам треба всі 60? Я думаю на перший - другий буде саме такий розрахунок нор
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03.06.2024 22:19 Відповісти
краще на 1:59 розрахуйся
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03.06.2024 22:23 Відповісти
Хто їх взяв ,тому поради з форумів непотрібні.
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03.06.2024 22:24 Відповісти
мабуть поміж цими був громадянин словакії. в чеських новинах показували сьогодні.
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03.06.2024 22:25 Відповісти
Всіх 60 тримати в буцегарні і на "баланді" (можна на дні уранової шахти) до тих пір, поки не вивчать інґермаландську мову.
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03.06.2024 22:39 Відповісти
Лапти под впн воняют мокрым лыком.
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03.06.2024 22:49 Відповісти
Безповоротних 59... а... мало бути 119...
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03.06.2024 22:54 Відповісти
стріляти їм над вухом і віддати на поталу вдовам загиблих вояків
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03.06.2024 23:03 Відповісти
А той мл лєйтєнант -садист не є там серед цих невинних овечок?
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03.06.2024 23:04 Відповісти
Ты его морду видел? Он из тех, кто видит поле боя через Мавик, и командует орками по рации.
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03.06.2024 23:54 Відповісти
Народ , не хвилюйтесь ,
всіх обміняють на наших полонених і буде все добре !!
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04.06.2024 00:22 Відповісти
Та нi люди... Iх потрiбно пiдключити до рятувальних команд, i хай розгрiбають завапли... То там ще й люди душу вiдведуть, та понадають лопатами... Хай вiдбудовуть уже зараз, що рунували. Як нiмцi пiсля 2-i Cвiтовоi...
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04.06.2024 01:12 Відповісти
Гарна робота.
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04.06.2024 02:42 Відповісти
В господарстві ************.
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04.06.2024 07:38 Відповісти
Ого який гарнючий улов! Добрі рибацюги! Та на сковорІдцІ це вонюче болото не комІльфо... На обмін згодиться!
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04.06.2024 08:35 Відповісти
Це знов гнида виділить їм гроші на гаджети та на тарифи з нашіх податків. У травні ЕС робила запит до МО України - скіки за п'ять місяців поставили дронів з міліона зеленского та ще одного міліона федорова - вже повинно бути десь 800000 штук - МО дало цифру - 142000 штук. Це разом з волонтерскими та світом. Ось так нищиться краща воьовнича меньшість.
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04.06.2024 10:44 Відповісти
 
 