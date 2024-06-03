За добу бійці ЗСУ на Харківському напрямку уразили три склади з боєприпасами та 12 бліндажів окупантів, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

На Харківському напрямку ЗСУ продовжують нищити живу силу та військову техніку ворога. Зокрема, впродовж останньої доби Силам оборони вдалося знищити три склади з боєприпасами, один склад пально-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.

Про це у коментарі виданню LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Волошин, від початку доби загарбники активізувалися на Харківському напрямку: триває бій біля Липців, а також бої точаться у місті Вовчанськ. Водночас українські захисники завдають втрат ворогу.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", впродовж останньої доби росіяни на Харківському напрямку втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні, а також 40 одиниць озброєнь і військової техніки.

Читайте також: За тиждень на сході ліквідовано майже 8000 окупантів, знищено 77 танків та понад 3000 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Зокрема, за його словами, ЗСУ знищили три танки, артилерійську систему ворога, 14 безпілотників, 12 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки. Інша техніка ворога зазнала пошкоджень.

Крім цього, Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад з пально-мастильними матеріалами та 12 бліндажів окупантів.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські загарбники почали активніше діяти на Оріхівському напрямку.

Читайте також: За тиждень на сході ліквідовано 7449 окупантів, знищено 101 танк та 4712 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"