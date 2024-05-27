За тиждень на сході ліквідовано майже 8000 окупантів, знищено 77 танків та понад 3000 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" з 20 по 27 травня 2024 року ліквідовано ували 7748 військовослужбовців РФ та знищили 3099 БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
"Сили оборони продовжують завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.
За тиждень, з 20 по 27 травня, втрати ворога на сході становлять:
- особового складу — 7748;
- танків — 77;
- бойових бронемашин — 142;
- гармат і мінометів — 176;
- реактивних систем залпового вогню — 7;
- важких вогнеметних систем — 1;
- протитанкових засобів — 18;
- засобів ППО — 6;
- засобів РЕБ — 21;
- літаків — 3;
- автомобільної техніки — 275;
- спеціальної техніки — 17;
- БПЛА — 3099;
- пунктів управління БПЛА — 4.
Також нашим захисникам вдалося знищити 350 укриттів, 57 складів боєприпасів та 4 склади ПММ.
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Це ліквідовано якось по-особливому?
А як саме?
Шановна редакціє, мабуть тре уточнити дані ?? За 7 днів ??