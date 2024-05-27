За тиждень на сході ліквідовано майже 8000 окупантів, знищено 77 танків та понад 3000 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" з 20 по 27 травня 2024 року ліквідовано ували 7748 військовослужбовців РФ та знищили 3099 БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

"Сили оборони продовжують завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За тиждень, з 20 по 27 травня, втрати ворога на сході становлять:

особового складу — 7748;

танків — 77;

бойових бронемашин — 142;

гармат і мінометів — 176;

реактивних систем залпового вогню — 7;

важких вогнеметних систем — 1;

протитанкових засобів — 18;

засобів ППО — 6;

засобів РЕБ — 21;

літаків — 3;

автомобільної техніки — 275;

спеціальної техніки — 17;

БПЛА — 3099;

пунктів управління БПЛА — 4.

Також нашим захисникам вдалося знищити 350 укриттів, 57 складів боєприпасів та 4 склади ПММ.

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