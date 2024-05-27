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За тиждень на сході ліквідовано майже 8000 окупантів, знищено 77 танків та понад 3000 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

знищення,ліквідація

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" з 20 по 27 травня 2024 року ліквідовано ували 7748 військовослужбовців РФ та знищили 3099 БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

"Сили оборони продовжують завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

За тиждень, з 20 по 27 травня, втрати ворога на сході становлять:

  • особового складу — 7748;
  • танків — 77;
  • бойових бронемашин — 142;
  • гармат і мінометів — 176;
  • реактивних систем залпового вогню — 7;
  • важких вогнеметних систем — 1;
  • протитанкових засобів — 18;
  • засобів ППО — 6;
  • засобів РЕБ — 21;
  • літаків — 3;
  • автомобільної техніки — 275;
  • спеціальної техніки — 17;
  • БПЛА — 3099;
  • пунктів управління БПЛА — 4.

Також нашим захисникам вдалося знищити 350 укриттів, 57 складів боєприпасів та 4 склади ПММ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зачищення ворожого окопа на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО

 

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909) ОСУВ Хортиця (360) знищення (7204)


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ліквідовано ували 7748 військовослужбовців РФ

Це ліквідовано якось по-особливому?
А як саме?
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27.05.2024 14:18 Відповісти
Ну, {у|в}валили так добренько, що 7748 кацапів відправилися на пакєтірованіє. 🤓
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27.05.2024 14:24 Відповісти
ліквід...ували ,а потім виправили на ліквід...овано- буває ...Головне, що більше ніж по тисячі за добу в середньому буває
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27.05.2024 14:32 Відповісти
Нащо передруковувати таку маячню із зайвими нулями?.. З початку травня на усіх напрямках загалом ліквідовано 929 БПЛА.
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27.05.2024 15:23 Відповісти
-- БПЛА - 3099 --

Шановна редакціє, мабуть тре уточнити дані ?? За 7 днів ??
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27.05.2024 15:55 Відповісти
 
 