За неделю на востоке ликвидировано почти 8000 оккупантов, уничтожено 77 танков и свыше 3000 БпЛА, - ОСГВ "Хортица"
В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" с 20 по 27 мая 2024 года ликвидировано 7748 военнослужащих РФ и уничтожили 3099 БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
"Силы обороны продолжают наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
За неделю, с 20 по 27 мая, потери врага на востоке составляют:
- личного состава - 7748;
- танков - 77;
- боевых бронемашин - 142;
- пушек и минометов - 176;
- реактивных систем залпового огня - 7;
- тяжелых огнеметных систем - 1;
- противотанковых средств - 18;
- средств ППО - 6;
- средств РЭБ - 21;
- самолетов - 3;
- автомобильной техники - 275;
- специальной техники - 17;
- БПЛА - 3099;
- пунктов управления БПЛА - 4.
Также нашим защитникам удалось уничтожить 350 укрытий, 57 складов боеприпасов и 4 склада ГСМ.
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Це ліквідовано якось по-особливому?
А як саме?
Шановна редакціє, мабуть тре уточнити дані ?? За 7 днів ??