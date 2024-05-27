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Новости
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За неделю на востоке ликвидировано почти 8000 оккупантов, уничтожено 77 танков и свыше 3000 БпЛА, - ОСГВ "Хортица"

знищення,ліквідація

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" с 20 по 27 мая 2024 года ликвидировано 7748 военнослужащих РФ и уничтожили 3099 БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

"Силы обороны продолжают наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

За неделю, с 20 по 27 мая, потери врага на востоке составляют:

  • личного состава - 7748;
  • танков - 77;
  • боевых бронемашин - 142;
  • пушек и минометов - 176;
  • реактивных систем залпового огня - 7;
  • тяжелых огнеметных систем - 1;
  • противотанковых средств - 18;
  • средств ППО - 6;
  • средств РЭБ - 21;
  • самолетов - 3;
  • автомобильной техники - 275;
  • специальной техники - 17;
  • БПЛА - 3099;
  • пунктов управления БПЛА - 4.

Также нашим защитникам удалось уничтожить 350 укрытий, 57 складов боеприпасов и 4 склада ГСМ.

Также смотрите: Зачистка вражеского окопа на Марьинском направлении. ВИДЕО

 

Автор: 

армия РФ (19168) ликвидация (3527) ОСГВ Хортица (349) уничтожение (6892)


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ліквідовано ували 7748 військовослужбовців РФ

Це ліквідовано якось по-особливому?
А як саме?
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27.05.2024 14:18 Ответить
Ну, {у|в}валили так добренько, що 7748 кацапів відправилися на пакєтірованіє. 🤓
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27.05.2024 14:24 Ответить
ліквід...ували ,а потім виправили на ліквід...овано- буває ...Головне, що більше ніж по тисячі за добу в середньому буває
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27.05.2024 14:32 Ответить
Нащо передруковувати таку маячню із зайвими нулями?.. З початку травня на усіх напрямках загалом ліквідовано 929 БПЛА.
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27.05.2024 15:23 Ответить
-- БПЛА - 3099 --

Шановна редакціє, мабуть тре уточнити дані ?? За 7 днів ??
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27.05.2024 15:55 Ответить
 
 