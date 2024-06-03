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армія рф (16200) ліквідація (3523) ОСУВ Хортиця (207) знищення (6565)

За тиждень на сході ліквідовано 7449 окупантів, знищено 101 танк та 4712 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Ліквідація окупантів на сході

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" із 27 травня по 3 червня 2024 року ліквідовано 7449 військовослужбовців РФ.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати військам противника втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Так, за тиждень, із 27 травня по 3 червня, втрати ворога на сході становлять:

  • особового складу – 7449;
  • танків – 101;
  • бойових бронемашин – 171;
  • гармат і мінометів – 218;
  • реактивних систем залпового вогню – 5;
  • важких вогнеметних систем – 2;
  • протитанкових засобів – 17;

Також читайте: На східному напрямку за добу відбулося 103 бойові зіткнення, від початку поточної доби - 20, - ОСУВ "Хортиця"

  • засобів ППО – 7;
  • засобів РЕБ – 13;
  • автомобільної техніки – 319;
  • спеціальної техніки – 50;
  • БпЛА – 4712;
  • пунктів управління БпЛА – 1;
  • укриттів – 325;
  • складів боєприпасів – 58;
  • складів ПММ – 10.

Читайте: Російська армія намагається перегрупуватися під Часовим Яром. Активних штурмів ворога стало менше, - ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, протягом минулого тижня, із 20 по 27 травня 2024 року, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 7748 російських військових.

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Україна за два роки угандошила збройні сили майже всього СССР. Тих яких сцялось півпланети...
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03.06.2024 16:26 Відповісти
Не пишіть не знати шо - в совку на момент розпаду в армії було 64000 танків .
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03.06.2024 17:15 Відповісти
🤣100500000 танков)))))у страха глаха велики с тех105000000 70% угандошенный металолом)
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03.06.2024 18:37 Відповісти
По статистиці танків.Це саме те що казали багато розуміючих людей.ті хто казали що в орків багато техніки.Так але вся техніка вся реально закінчується і покрити потреби вони не можуть.Прості числа орки працюють на воєнних заводах 24,7 і виробляють в рік 300 танків з нуля плюс донорство зі складів і ремонт.Тобто річний обсяг ЗСУ вибиває в місячний термін.Тобто вони навіть 20% не перекривають своїх втрат в техніці.Те саме і з лекою бронею типу бмп ,бтр і інше.Вже очевидна їх нестача на полях.Все що було накопичено с 50х все вже повигрібали а нове це гроші і ліквідація.Тому 2024 стане основним роком в противажель.Саме 2024 орки мають самий вкликий бюджети вони роблять ставку на цей рік по всьому бо наступний вже буде велика просадка у всьому.
Те саме і по арті величезні втрати за сам травень ,одне із самих великих за всю цю війну по артам і іншим системам.А виробляти ату це проблема це стволиякі коштують дофіга а донорство не спасає бо ресурс пострілів вже вичерпаний.Все йде до якоїсь логічної розв'язки на полі бою,що буде загадувати не варто але як мінімум ми виходимо в паритет.По живій силі ні звісно але і втрати стали колосальні в травні якщо не помиляюсь почти 40 тис це самі великі цифри теж за всю війну.
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03.06.2024 18:51 Відповісти
 
 