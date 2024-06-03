За тиждень на сході ліквідовано 7449 окупантів, знищено 101 танк та 4712 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" із 27 травня по 3 червня 2024 року ліквідовано 7449 військовослужбовців РФ.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати військам противника втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Так, за тиждень, із 27 травня по 3 червня, втрати ворога на сході становлять:

особового складу – 7449;

танків – 101;

бойових бронемашин – 171;

гармат і мінометів – 218;

реактивних систем залпового вогню – 5;

важких вогнеметних систем – 2;

протитанкових засобів – 17;

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засобів ППО – 7;

засобів РЕБ – 13;

автомобільної техніки – 319;

спеціальної техніки – 50;

БпЛА – 4712;

пунктів управління БпЛА – 1;

укриттів – 325;

складів боєприпасів – 58;

складів ПММ – 10.

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Нагадаємо, протягом минулого тижня, із 20 по 27 травня 2024 року, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 7748 російських військових.