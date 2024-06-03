За тиждень на сході ліквідовано 7449 окупантів, знищено 101 танк та 4712 БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" із 27 травня по 3 червня 2024 року ліквідовано 7449 військовослужбовців РФ.
Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати військам противника втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Так, за тиждень, із 27 травня по 3 червня, втрати ворога на сході становлять:
- особового складу – 7449;
- танків – 101;
- бойових бронемашин – 171;
- гармат і мінометів – 218;
- реактивних систем залпового вогню – 5;
- важких вогнеметних систем – 2;
- протитанкових засобів – 17;
- засобів ППО – 7;
- засобів РЕБ – 13;
- автомобільної техніки – 319;
- спеціальної техніки – 50;
- БпЛА – 4712;
- пунктів управління БпЛА – 1;
- укриттів – 325;
- складів боєприпасів – 58;
- складів ПММ – 10.
Нагадаємо, протягом минулого тижня, із 20 по 27 травня 2024 року, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 7748 російських військових.
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Те саме і по арті величезні втрати за сам травень ,одне із самих великих за всю цю війну по артам і іншим системам.А виробляти ату це проблема це стволиякі коштують дофіга а донорство не спасає бо ресурс пострілів вже вичерпаний.Все йде до якоїсь логічної розв'язки на полі бою,що буде загадувати не варто але як мінімум ми виходимо в паритет.По живій силі ні звісно але і втрати стали колосальні в травні якщо не помиляюсь почти 40 тис це самі великі цифри теж за всю війну.