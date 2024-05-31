На східному напрямку за добу відбулося 103 бойові зіткнення, від початку поточної доби - 20, - ОСУВ "Хортиця"
Минулої доби на фронті сталося 127 бойових зіткнень, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - 103 бойові зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".
"Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 56 авіаударів із застосуванням 79 КАБів та 318 ударів дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.
За минулу ж добу в східній операційній зоні противник здійснив 3618 обстрілів позицій наших військ. В результаті бойової роботи наші підрозділи артилерії виконали понад 2927 вогневих завдань.
Протягом поточної доби в східній операційній зоні вже відбулося 20 бойових зіткнень.
Ворожа армія продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Лише за поточну добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вже зафіксовано 349 обстрілів та 14 ударів дронами-камікадзе.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Харківському напрямку російські загарбники мають проблеми з логістикою.
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