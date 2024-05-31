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На східному напрямку за добу відбулося 103 бойові зіткнення, від початку поточної доби - 20, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на Східному напрямку на ранок 31 травня

Минулої доби на фронті сталося 127 бойових зіткнень, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - 103 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".

"Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 56 авіаударів із застосуванням 79 КАБів та 318 ударів дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

За минулу ж добу в східній операційній зоні противник здійснив 3618 обстрілів позицій наших військ. В результаті бойової роботи наші підрозділи артилерії виконали понад 2927 вогневих завдань.

Протягом поточної доби в східній операційній зоні вже відбулося 20 бойових зіткнень.

Ворожа армія продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Лише за поточну добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вже зафіксовано 349 обстрілів та 14 ударів дронами-камікадзе.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Харківському напрямку російські загарбники мають проблеми з логістикою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська армія намагається перегрупуватися під Часовим Яром. Активних штурмів ворога стало менше, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (362) бойові дії (3786)


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Боже мой, что там творится!!!
Береги наших защитников, Боже!!!!
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31.05.2024 11:21 Відповісти
 
 