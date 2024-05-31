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На восточном направлении за сутки произошло 103 боевых столкновения, с начала текущих суток 20, - ОСГВ "Хортица"

Ситуація на Східному напрямку на ранок 31 травня

За прошедшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" - 103 боестолкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале ОСГВ "Хортица".

"Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиаударов с применением 79 КАБов и 318 ударов дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

За минувшие же сутки в восточной операционной зоне противник совершил 3618 обстрелов позиций наших войск. В результате боевой работы наши подразделения артиллерии выполнили более 2927 огневых задач.

В течение текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 20 боевых столкновений.

Вражеская армия продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" уже зафиксировано 349 обстрелов и 14 ударов дронами-камикадзе.

Напомним, накануне стало известно, что на Харьковском направлении российские захватчики имеют проблемы с логистикой.

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ОСГВ Хортица (358) боевые действия (4039)


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Боже мой, что там творится!!!
Береги наших защитников, Боже!!!!
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31.05.2024 11:21 Ответить
 
 