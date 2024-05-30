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Новости Война
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Харьковщина (5576) Волчанск (330) Волошин Назар (99)

Большая часть Волчанска под контролем Сил обороны, у россиян проблемы с логистикой, - ОСГВ "Хортица"

Більша частина Вовчанська під контролем ЗСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовать Волчанск на Харьковщине, рашисты пытаются закрепиться в городе.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на харьковском направлении. Оккупанты теряют много техники, которую используют для наступления", - сказал он.

В то же время россияне пытаются продолжать штурмовать Волчанск, пытаясь закрепиться в городе пехотными подразделениями для того, чтобы это перевести в уличные бои.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы захватчики сочетают с авиационными ударами, чтобы достичь успеха", - добавил Волошин.

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Спикер добавил, что для ударов по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепёк", наносит удары по городу термобарическими боеприпасами и реактивными системами залпового огня.

Также противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья-Липцы и в районе Волчанска. Пытаясь поддержать активные штурмовые действия, враг пытается маневрировать резервами, в частности перемещая свои подразделения, принадлежащие к 44 и 11 армейским корпусам.

"Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем... Враг пытался продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, но был отброшен. Вражеская армия перешла к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов", - подытожил он.

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Топ комментарии
+8
Більше публікуйте що в них негаразд щоб вони швидше виправляли сітуацію.
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30.05.2024 16:47
+6
Зеленський завжди потужно і чітко перемагає. А у кацапів завжди тільки часткові успіхи.
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30.05.2024 16:33
+6
"Солнцепьок" це звичайно страшна зброя, але вона має один суттєвий недолік -- порівняно дуже не далекий радіус дії (та й бронювання самої ПУ прямо скажемо не надто). Тобто її можна вразити багато чим, і саме цікаве (для москалів) почнеться, коли на ураженому "Солнцепьоку" почне детонувати його термобаричний боєкомплект...
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30.05.2024 16:40
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Зеленський завжди потужно і чітко перемагає. А у кацапів завжди тільки часткові успіхи.
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30.05.2024 16:33 Ответить
Вовчанськ то гарно, але критичними для Харкова є Липці !!!
їх зайняття дозволить бити по Харкову "чугунієм" - артилерією....

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30.05.2024 16:39 Ответить
"Солнцепьок" це звичайно страшна зброя, але вона має один суттєвий недолік -- порівняно дуже не далекий радіус дії (та й бронювання самої ПУ прямо скажемо не надто). Тобто її можна вразити багато чим, і саме цікаве (для москалів) почнеться, коли на ураженому "Солнцепьоку" почне детонувати його термобаричний боєкомплект...
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30.05.2024 16:40 Ответить
Дальність до 6 км, любий дрон дістає, головне не провтикати і солнцепек піде на молекули😁
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30.05.2024 17:23 Ответить
Більше публікуйте що в них негаразд щоб вони швидше виправляли сітуацію.
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30.05.2024 16:47 Ответить
яка проблема з логистикою ? там до кордону 10 км а по кацапії бити не можно , щоб не було ескалації !
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30.05.2024 17:06 Ответить
Генерал Сирський - геній! Заманив москалів у пастку у Вовчанську. Знищив їх найкращі резерви!
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30.05.2024 17:43 Ответить
це шо *** зараз було?
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30.05.2024 20:35 Ответить
тактична стратегія
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30.05.2024 22:11 Ответить
проблеми з логістикою?можливо є.
а на півдні що? кажуть вже робить новозбудована гілка ростов-крим через окуповані території, так що виходить запізнилися з руйнацією мосту.
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30.05.2024 17:47 Ответить
 
 