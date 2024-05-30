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Эвакуация из Волчанска: полиция почти не заезжает в город, за сутки удалось вывезти более 10 человек

Евакуація з Вовчанська

Эвакуация из Волчанска сейчас практически невозможна, но несмотря на все за минувшие сутки удалось эвакуировать более 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок") заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что полицейские сейчас работают в пригороде Волчанска, доступа в город нет. Некоторым людям удается выбраться из города самостоятельно, некоторым - помогают военные.

"Город Волчанск - это фактически зона боевых действий. Весь город Волчанск опасен для работы полицейских. В городе работают военные, они отражают наступления врага и проводят боевые операции. Полицейские, по состоянию на сейчас, заезжают в Волчанск очень редко, а люди эвакуируются, и нами эвакуация проводится и до сих пор. За последние сутки более 10 человек эвакуировалось из Волчанска, и так каждый день. Некоторые люди выходят самостоятельно, а некоторых вывозят военные на защищенной бронированной технике", - сказал полицейский.

Болвинов напомнил, что 22 мая во время эвакуации гражданских вражеский дрон попал в автомобиль полицейских. В результате удара один правоохранитель погиб, еще один ранен.

"По-разному бывает, однако учитывая ситуацию - в Волчанск заезжать и находиться там опасно. Было трагическое событие, когда полицейские автомобили ехали вывозить людей, которые просили о помощи, и они были атакованы FPV-дронами. Мы имеем погибшего полицейского и раненых", - отметил полицейский.

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И добавил, что к правоохранителям также обращаются родственники и близкие людей, которые сейчас находятся в городе Волчанск. Однако из-за проблем со связью, процесс поиска усложняется.

"Сейчас есть более 10 заявлений от людей, которые говорят, что там находятся родственники и близкие, и есть просьба их эвакуировать. Мы эти заявления учитываем, мы возбуждаем уголовные производства и ищем этих людей. Надо понимать, что в городе Волчанск сейчас есть большие проблемы со связью. Люди не могут связаться со своими близкими и родственниками, кроме того, их судьба неизвестна на данный момент", - заявил начальник управления.

Накануне представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российская армия обстреливает Волчанск из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Солнцепек" термобарическими боеприпасами.
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Вибачте, а чим поліцейські відрізняються від військових? Чому їх на постійній основі не має в місті? Люди навчені, володіють зброєю і наразі по посаді за територією району? Диковина
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30.05.2024 12:11 Ответить
Всім відрізняються, навіть озброїнням, підпрядкуванням, завданнями , унформою. Немає в них зводів, рот, батальонів, танків, арти і літаківа. Їх там ДВА.
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30.05.2024 12:58 Ответить
Звісно
Там же небезпечно
Може вбити
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30.05.2024 12:26 Ответить
Поліціонери - не комбатанти. Вони - ухилянти зі зброєю.
От цікаво, а "понад 10 людей" це скільки?
Це 10 1/2, 10 3/4, 10 1/8?
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30.05.2024 12:30 Ответить
 
 