Эвакуация из Волчанска: полиция почти не заезжает в город, за сутки удалось вывезти более 10 человек
Эвакуация из Волчанска сейчас практически невозможна, но несмотря на все за минувшие сутки удалось эвакуировать более 10 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок") заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил, что полицейские сейчас работают в пригороде Волчанска, доступа в город нет. Некоторым людям удается выбраться из города самостоятельно, некоторым - помогают военные.
"Город Волчанск - это фактически зона боевых действий. Весь город Волчанск опасен для работы полицейских. В городе работают военные, они отражают наступления врага и проводят боевые операции. Полицейские, по состоянию на сейчас, заезжают в Волчанск очень редко, а люди эвакуируются, и нами эвакуация проводится и до сих пор. За последние сутки более 10 человек эвакуировалось из Волчанска, и так каждый день. Некоторые люди выходят самостоятельно, а некоторых вывозят военные на защищенной бронированной технике", - сказал полицейский.
Болвинов напомнил, что 22 мая во время эвакуации гражданских вражеский дрон попал в автомобиль полицейских. В результате удара один правоохранитель погиб, еще один ранен.
"По-разному бывает, однако учитывая ситуацию - в Волчанск заезжать и находиться там опасно. Было трагическое событие, когда полицейские автомобили ехали вывозить людей, которые просили о помощи, и они были атакованы FPV-дронами. Мы имеем погибшего полицейского и раненых", - отметил полицейский.
И добавил, что к правоохранителям также обращаются родственники и близкие людей, которые сейчас находятся в городе Волчанск. Однако из-за проблем со связью, процесс поиска усложняется.
"Сейчас есть более 10 заявлений от людей, которые говорят, что там находятся родственники и близкие, и есть просьба их эвакуировать. Мы эти заявления учитываем, мы возбуждаем уголовные производства и ищем этих людей. Надо понимать, что в городе Волчанск сейчас есть большие проблемы со связью. Люди не могут связаться со своими близкими и родственниками, кроме того, их судьба неизвестна на данный момент", - заявил начальник управления.
Накануне представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российская армия обстреливает Волчанск из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Солнцепек" термобарическими боеприпасами.
Пожалуйста, подождите...
Там же небезпечно
Може вбити
От цікаво, а "понад 10 людей" це скільки?
Це 10 1/2, 10 3/4, 10 1/8?